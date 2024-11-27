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НПЦ «БизнесАвтоматика» и ИТ-интегратор «ТерраЛинк» объявили о партнерстве.

Российский ИТ-интегратор и разработчик цифровых решений для бизнеса, компания «ТерраЛинк», и системообразующее ИТ-предприятие России, НПЦ «БизнесАвтоматика», подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

Это сотрудничество направлено на создание масштабируемых технологических проектов, способных удовлетворить возрастающие потребности как корпоративных, так и государственных организаций. Благодаря объединенным усилиям компании смогут решать сложные бизнес-задачи клиентов, связанные с разработкой и внедрением импортонезависимых систем на основе собственных цифровых продуктов и методик.

Продукты НПЦ «БизнесАвтоматика» уже доказали свою эффективность на практике. Проекты, реализованные с использованием no-code платформы Visary, позволяют автоматизировать различные организационные процессы предприятий всех масштабов и отраслей. Одной из основных особенностей Visary является возможность настройки объектов систем без кодирования, гибкое масштабирование и расширение функционала без потери производительности.

«Консолидация опыта «ТерраЛинк» и наших технологий позволит запускать и развивать новые комплексные инфраструктурные проекты для решения задач по обеспечению технологической независимости российских организаций», — сказал генеральный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Павел Петраков.

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