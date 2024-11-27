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Цифровизация
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ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве

Системный интегратор Smart Technologies и ИТ-компания ICL Astra Services заключили партнерское соглашение, открывающее сторонам новые возможности для реализации значимых проектов по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Smart Technologies.

Первым совместным проектом компаний становится проектирование цифровой инфраструктуры для одного из крупнейших образовательных учреждений России – целиком на импортозамещенных решениях. В части системного и программного обеспечения сторонами была выбрана экосистема «Группы Астра».

«Мы рады начать сотрудничество с компанией Smart Technologies и уже видим перспективы для успешной работы над важными проектами, один из которых уже в активной проработке. Мы верим, что новое партнерство укрепит наши позиции на рынке и поможет реализовать масштабные и сложные задачи для наших заказчиков», — отметил Павел Сивохин, исполнительный директор ICL Astra Services.

Директор по развитию компании Smart Technologies Михаил Садиров: «Совместные с ICL Astra Services проекты обогащают экспертизу наших компаний, выводя решение задач наших заказчиков на новый уровень. Мы объединяем сильные стороны команд и используем только самые лучшие, передовые практики. Уверен, такой подход стимулирует партнерские отношения и мотивирует обе компании к дальнейшему развитию и совершенствованию».

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