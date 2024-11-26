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Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных, и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для крупного бизнеса, успешно завершили тестирование совместимости СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt. Использование решений позволит заказчикам выстраивать стабильную, отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с высокой доступностью данных.

В процессе тестирования специалисты DevOps выполнили 18 разнообразных тест-кейсов. В результате была подтверждена совместимость со следующими платформами систем хранения данных «Аэродиска»: СХД «Аэродиск Engine AQ 440», СХД «Аэродиск Engine AQ 450», СХД «Аэродиск Engine AQ Лайт», СХД «Аэродиск «Восток».

Перспектива дальнейшего сотрудничества сторон включает разработку совместного решения в сфере катастрофоустойчивости, аналог привычной пользователям функциональности от VMware.

«Совместимость наших решений открывает новые возможности для клиентов, обеспечивая высокую производительность и стабильность ИТ-инфраструктуры. Партнерство способствует развитию российской ИТ-отрасли, поддерживая технологическую независимость как государственных, так и коммерческих клиентов», — сказал руководитель отдела управления проектами компании «Аэродиск» Алексей Хорохордин.

«Одно из значимых требований заказчиков к совместной работе СХД и системы виртуализации — надежность, отказоустойчивость, высокая сохранность данных и широкие возможности для их аварийного восстановления. При разработке новой функциональности продукта мы учитываем эти потребности. Продукты “Аэродиск” высокопроизводительны и надежны. Их совместное использование с системой zVirt позволит обеспечит высокую стабильность и устойчивость ИТ-инфраструктуры», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

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