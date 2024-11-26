«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров

«Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку доверенных отечественных продуктов вендора, отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-технологий. Хостинг-провайдеры смогут создавать стабильную и эффективную инфраструктуру на базе отечественной ОС, обеспечивая высокую надежность, безопасность и соответствие регуляторным требованиям. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Операционная система «МСВСфера» входит в реестр российского ПО Минцифры и используется с 2013 г. Линейка ОС зарекомендовала себя в различных отраслях, включая авиационную промышленность, транспортный сектор, научные и образовательные учреждения. В ответ на актуальные потребности рынка и для обеспечения технологического суверенитета отечественной хостинг-индустрии команда разработчиков «Инферит ОС» сфокусировала усилия на создании надежной альтернативы CloudLinux для российских хостинг-провайдеров.

В основе продукта лежит ОС «МСВСфера Сервер» 9. Она обеспечивает высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux. Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с широким спектром российского программного обеспечения, включая популярные веб-серверы, СУБД и средства виртуализации. Сегодня ОС «МСВСфера» является первой и единственной отечественной операционной системой из реестра российского ПО, имеющей подтвержденную совместимость с контрольной панелью ispmanager.

«Инферит» обеспечивает полный цикл технической поддержки специальной редакции на русском языке, включая помощь в миграции и регулярные обновления безопасности. Продукт поддерживается в рамках 10-летнего жизненного цикла, что гарантирует долгосрочную стабильность решения пользователям.

Специальная редакция включает ряд уникальных функций для shared-хостинга, VPS/VDS и других видов хостинга. Изоляция файловой системы пользователя (LFS) и лимитирование потребления ресурсов сервера пользователем (LS) помогают управлять потреблением ресурсов и повышают безопасность сервера. Использование ОС «МСВСфера Сервер» 9 позволяет хостинг-провайдерам повысить плотность размещения пользователей, уменьшить затраты на администрирование серверов и снизить негативный эффект в случае взлома пользовательских сайтов. Встроенные инструменты мониторинга помогают эффективно управлять ресурсами и своевременно предлагать клиентам оптимизацию тарифов. Решение будет особенно интересно компаниям, использующим дистрибутивы rpm-based операционных систем или планирующим переход на них.

«Ispmanager сотрудничает с большинством хостинг-провайдеров в России и СНГ. Интеграция в панель управления отечественной операционной системы, которая может стать альтернативой ушедшим зарубежным решениям, является естественным шагом для удовлетворения запросов наших партнеров и клиентов. Мы будем и дальше развивать продукт с учетом потребностей провайдеров и при их непосредственном участии в формировании роадмапа», — сказал генеральный директор ispmanager Федор Богомолов.

«За продуктом стоит команда экспертов с многолетним опытом разработки хостинговых операционных систем. Мы хорошо понимаем потребности рынка и создаем решение, которое полностью отвечает задачам российских хостинг-провайдеров. Для нас ценно партнерство с ispmanager, поскольку такое сотрудничество позволяет эффективнее отвечать растущим потребностям рынка в области импортозамещения в сфере хостинга. Именно подобные тандемы отечественных производителей дают возможность максимально безболезненно перейти от иностранных решений, прекращающих предоставлять сервис на территории РФ, к активно развивающимся отечественным аналогам», — сказал Александр Швецов, руководитель проекта «Инферит ОС».