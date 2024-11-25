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Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО

Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил свидетельство об одобрении типа изделия на систему управления техническими средствами судов (СУТС) от Российского Классификационного Общества.

Свидетельство одобрения от Российского Классификационного Общества подтверждает соответствие разработки Sitronics KT требованиям безопасности, законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере судостроения и судоходства, и является важным условием для допуска изделия к эксплуатации.

Программно-аппаратный комплекс СУТС необходим для обеспечения контроля за состоянием судна и управления такими техническими средствами как энергетическая установка, системы запуска двигателей и вентиляции. Он обеспечивает централизованный контроль и управление судовыми системами и механизмами, выполняет диагностику оборудования. Программная часть комплекса ранее также была внесена в реестр российского ПО Минцифры РФ.

«Для компании получение одобрения на эксплуатацию разработки от РКО является значимым событием. Мы много лет занимаемся разработкой и производством аналогичных систем под требования РМРС и ГОСТ РВ, а теперь сможем предлагать нашим заказчикам СУТС не только с ПО, внесенным в реестр Минцифры, но и со свидетельством РКО. У нас уже сейчас есть контракты на поставку около десятка таких систем, и мы работаем над расширением нашего портфеля», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

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