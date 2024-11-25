«Первый Бит» автоматизировал работу с маркировкой для производителя спецодежды «Кант»

Ярославский филиал интегратора ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал учет маркированной продукции для Торгового дома «Кант», специализирующегося на производстве спецодежды под заказ. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В условиях новых законодательных требований по маркировке товаров легкой промышленности, руководство ООО «Торговый Дом "Кант"» обратилось в офис «Первого Бита» с запросом на интеграцию эффективного решения для автоматизации процессов приемки и отгрузки на складах.

На этапе подготовки к проекту оказалось, что компания «Кант» не имела опыта работы с маркировкой, что создавало определенные сложности.

В ответ на запрос специалисты «Первого Бита» предложили внедрение системы «Склад 15» от компании-разработчика «Клеверенс» с интеграцией в уже используемую «1С:Бухгалтерию». Это решение позволило оптимизировать и автоматизировать процесс учета движения товаров с минимальными инвестициями.

Проект был реализован в несколько этапов. На первом этапе была выполнена регистрация компании в системе «Честный знак» и адаптация «1С:Бухгалтерии» для учета маркировки. Затем было подключено необходимое аппаратное оборудование — принтер этикеток, сканер штрихкодов и терминалы сбора данных. Важным шагом стало обучение сотрудников, которое обеспечило их уверенность в работе с новой системой.

В результате внедрения, «Кант» смог полностью автоматизировать бизнес-процесс движения маркированной продукции, что увеличило скорость работы кладовщиков и сократило сроки отгрузки заказов.

«Успех проекта еще раз показал профессионализм специалистов «Первого Бита» и важность внедрения процесса автоматизации в деятельность предприятия. Все это стало основой для дальнейшего сотрудничества между нашей компанией и ТД «Кант», в рамках которого планируется продолжить автоматизацию различных контуров учета», – сказал руководитель офиса «Первый Бит» в Ярославле Андрей Скворцов.