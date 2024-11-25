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Nextons автоматизировала бизнес-процессы на платформе BPMSoft

Юридическая фирма Nextons завершила миграцию на процессно-ориентированную платформу BPMSoft компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Новая BPM-система обеспечивает учет активностей и расходов на оказание юридических услуг и управление проектами. Миграция была проведена силами экспертов системного интегратора «Ланит — Би Пи Эм» (входит в группу «Ланит»).

Ранее автоматизация бизнес-процессов в Nextons была реализована на платформе иностранного вендора. BPMSoft – кастомный ИТ-продукт, позволяющий управлять проектами по оказанию юридических услуг. При поддержке BPMSoft интегратором спроектирован сквозной бизнес-процесс: от первого касания с клиентом и формирования юридической команды до выставления счетов, расчета эффективности и маржинальности проектов.

Дмитрий Дунаевский, директор по информационным технологиям и безопасности Nextons, сказал: «При выборе и настройке новой платформы для автоматизации бизнес-процессов приоритетами для нас были информационная безопасность и функциональность. Внедрение BPMSoft позволило нам оптимизировать ресурсы, улучшить аналитику и повысить качество управления бизнес-процессами».

Максим Волошинов, директор по развитию бизнеса «Ланит – Би Пи Эм», отметил: «Для бесперебойной работы Nextons было критически важно сохранить и перенести в новую систему все исторические данные, а также планомерно развивать ее на лицензионной платформе российского вендора. BPMSoft благодаря отказоустойчивой архитектуре и удобным инструментам low-code показала себя надежным инструментом для автоматизации сложных бизнес-процессов компании».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Юридическая функция – одна из самых важных для бизнеса и в то же время самых консервативных в плане технологий. Мы гордимся, что Nextons в своем стремлении к автоматизации ключевых внутренних процессов выбрала нашу BPM-платформу. Принципы low-code development, заложенные в основу BPMSoft, позволяют максимально эффективно кастомизировать решение под требования компании к гибкости и масштабируемости. Наша цель – способствовать росту конкурентоспособности компаний, обеспечивая их инновационными технологиями».

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