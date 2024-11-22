ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Благодаря новому рейтингу субъектов России по подключению к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» местные власти смогут оценивать эффективность использования информационно-навигационных технологий в своем регионе. Соглашение о совместной работе над созданием такого рейтинга заключили заместитель директора Центра стратегических разработок Татьяна Горовая и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Проработка инициатив и предложений для технологического и цифрового развития с лидерами различных отраслей экономики, подготовка аналитических материалов для принятия решений бизнесом и федеральными министерствами — это то, чем мы занимаемся ежедневно. А реализация совместных проектов с такими лидерами отрасли как АО «ГЛОНАСС», опираясь на данные поможет прорабатывать множество решений для экономики страны и отдельных регионов, повлиять на безопасность и самое главное повлиять на благо миллионов наших граждан», - сказала первый заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Горовая.

По словам Алексея Райкевича, уже ведется совместная кропотливая работа над созданием универсальной методики для расчета данного рейтинга.

«Сервисы на основе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» повышают безопасность и комфорт миллионов пассажиров, обеспечивают мониторинг в режиме реального времени общественного транспорта во всех регионах России, перевозок опасных грузов, малой авиации, авиабеспилотников и карет скорой помощи. Совместно с Минтрансом России мы запускаем Федеральную навигационно-информационную систему - государственную платформу мониторинга всех видов транспорта, которая позволит региону централизованно управлять всем транспортным комплексом. Партнерство с ЦСР позволит объективно оценивать результаты нашей совместной работы с регионами по цифровой трансформации транспорта и внедрению передовых навигационно-связных решений в интересах граждан, государства и бизнеса», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.