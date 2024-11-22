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«Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества»

Проекты «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» от АО «НТЦ ИТ РОСА» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это стратегически важный шаг, направленный на поддержку образовательной и научной деятельности страны, а также на развитие импортонезависимых технологий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

НТЦ ИТ РОСА — российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения. В продуктовый портфель компании входят операционные системы семейства РОСА, платформа виртуализации ROSA Virtualization, а также решения для управления и автоматизации. Все продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Проекты «РОСА Мобайл» и смартфон «Р-Фон», работающие на базе отечественной операционной системы, играют важную роль в образовательной и научной среде. Эти решения обеспечивают высокий уровень защиты данных, создают условия для импортонезависимости и позволяют разрабатывать специализированные приложения для учебных и научных целей. Смартфон Р-ФОН отличается полной независимостью от зарубежных технологий, что делает его устойчивым к внешним угрозам и рискам, сохраняя при этом высокую производительность и удобство для пользователей.

«Вступление в Инициативу АО «НТЦ ИТ РОСА» — это шаг вперед, который не только обогатит нашу Инициативу новыми идеями и технологиями, но и позволит предложить полезные инновационные решения для профессионалов научной и образовательной сферы. Вместе мы сможем сделать еще больший вклад в достижение главных целей Инициативы и Десятилетия науки и технологий в России», — сказал Денис Янышев, куратор инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества».

АО «НТЦ ИТ РОСА» также реализует академическую программу, предоставляя образовательным учреждениям бесплатный доступ к своим программным решениям. Учебные заведения могут использовать такие продукты, как операционные системы семейства РОСА, платформу виртуализации ROSA Virtualization, систему управления гибридной инфраструктурой Менеджер ресурсов, сервис управления доменом Dynamic Directory и многие другие. Эти технологии поддерживают учебный процесс и способствуют подготовке высококвалифицированных ИT-специалистов, интегрируя передовые решения в образовательные программы.

Продукты РОСА уже активно используются в ведущих университетах России, таких как РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. А, например, студенты МИРЭА участвуют в разработке приложений для мобильной операционной системы «РОСА Мобайл» в рамках выпускной квалификационной работы. Представители вуза отмечают высокую надёжность и простоту интеграции решения в учебный процесс.

«Мы гордимся, что наши проекты стали частью инициативы Десятилетия науки и технологий. Образование и наука — это фундамент для построения технологически независимого будущего. Благодаря нашей академической программе мы стремимся обеспечить учебные заведения современными решениями, которые помогают развивать таланты и готовить специалистов нового поколения», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

Компания также планирует расширить линейку продуктов для науки и образования, включая новые инструменты для совместной работы, образовательные платформы и решения для дистанционного обучения. Эти инновации позволят учебным заведениям ещё эффективнее интегрировать цифровые технологии в образовательный процесс, создавая условия для подготовки специалистов, способных работать в высокотехнологичных отраслях.

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