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Новая серия видеорегистраторов Digma

Бренд Digma объявляет о старте продаж новой линейки компактных видеорегистраторов. Первой на рынке представлена флагманская модель FreeDrive 940W. Высокое разрешение камеры и широкоугольный объектив видеорегистратора будут особенно полезны в условиях ограниченной видимости. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Модель FreeDrive 940W имеет разрешение UHD 4K 3840*2160 и широкоугольный объектив 170 градусов. Расширенный динамический диапазон (WDR) помогает извлечь больше деталей из темных и светлых участков записываемого изображения, благодаря чему камера зафиксирует все дорожные события, не упуская самых мелких деталей в любое время суток.

Видеорегистратор оснащен IPS-экраном с диагональю 3.2". Он позволит оперативно просматривать записанные видео в высоком разрешении и с яркими цветами. Кнопки управления расположены под дисплеем. Видеорегистратор оснащен встроенным динамиком микрофоном.

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Бренд Digma объявляет о старте продаж новой линейки компактных видеорегистраторов

Встроенный G-сенсор автоматически сохранит дату и время события в отдельную папку, что не позволит случайно удалить файл, а датчик движения активирует запись при появлении в поле зрения движущихся объектов. Наличие Wi-Fi позволяет оперативно менять настройки регистратора через приложение и передавать видео на мобильные устройства без использования проводного подключения. Модель оснащена современным разъемом USB Type-C. Запись видео производится на MicroSD карту, с максимальным объемом до 256 Гб.

Также в продажу поступили и другие модели: 943W, 933W, 930W, 920W, которые отличаются разрешением встроенной камеры, углами обзора и качеством записи видео. Все устройства доступны к покупке в сети магазинов «Ситилинк», «Мвидео» и на всех маркетплейсах.

«Видеорегистраторы – одна из первых товарных категорий, которая появилась в ассортименте бренда Digma. В год нашего юбилея мы также перезапускаем и автомобильное направление, расширяя существующий портфель новыми высокотехнологичными устройствами, которые отвечают всем современным требованиям безопасности для водителей. Одной из приоритетных задач для бренда в ближайшие годы будет увеличение представленности на рынке автомобильных аксессуаров», — сказал бренд-менеджер Digma Сергей Шевелев.

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