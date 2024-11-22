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M1Cloud: треть облачных заказчиков хотели бы дополнить ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal

По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal, которые являются по сути альтернативой физическому оборудованию без программного обеспечения или виртуализации в гибридной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Сложности, связанные с приобретением и управлением физическим оборудованием, становятся все более очевидными, особенно для компаний, которым требуется регулярно расширять парк оборудования. Усложнившиеся цепочки поставок и нехватка компонентов повлияли на рост интереса к сервисам Bare Metal, которые дают возможность бизнесу получать специфические конфигурации, которые полностью соответствуют их потребностям, без необходимости сталкиваться с проблемами, связанными с традиционными закупками и обслуживанием», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Потребности в Bare Metal решениях требуют индивидуального подхода, поэтому сервис-провайдеры предлагают оптимальные конфигурации серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования, которые позволяют бизнесу максимально эффективно использовать свои вычислительные мощности. Такие настраиваемые решения помогают компаниям не только увеличивать производительность, но и обеспечивать необходимую безопасность и надежность, что критически важно в условиях цифровой трансформации.

Сервисы Bare Metal дают возможность компаниям сконцентрироваться на ключевых бизнес-процессах, минимизируя затраты и риски, связанные с управлением физической инфраструктурой, так как экспертная команда сервис-провайдера имеет высокий уровень компетенций по обслуживанию специфического оборудования, что, в свою очередь, позволяет существенно сократить ИТ-бюджет. Заказчик Bare Metal может изменять срок использования оборудования, отказываться от избыточных компонентов и менять конфигурацию, при необходимости.

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