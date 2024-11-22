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АО «ГЛОНАСС» и «Завгар Онлайн» создадут единую платформу управления автопарком

В связи с уходом с российского рынка западных разработчиков решений для управления автопарками возникла острая необходимость в их замещении. Оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и компания «Завгар Онлайн» займутся созданием отечественной платформы, которая качественно заменит зарубежные решения в области управления коммерческим транспортом. Соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на реализацию такой платформы, заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор «Завгар Онлайн» Иван Матвеев. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, совместный продукт станет ключевым инструментом для повышения эффективности транспортных операций и сокращения основного показателя для коммерческого транспорта – стоимости одного километра пути.

«Наше сотрудничество с «Завгар Онлайн» направлено на развитие дополнительных сервисов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Реализация единой платформы управления автопарком позволит коммерческим пользователям автоматизировать процессы эксплуатации автопарка, мониторить ключевые показатели и оперативно управлять инцидентами. Такая платформа позволит обеспечить максимальный возврат инвестиций от эксплуатации автопарка и повысить уровень безопасности дорожного движения», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Для нас крайне важно разрабатывать решения, которые действительно отвечают потребностям бизнеса. Платформа, над которой мы работаем совместно с АО «ГЛОНАСС», будет нацелена на повышение эффективности автопарков, снижение издержек и упрощение управления транспортом. Она станет удобным и полезным инструментом как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса. Совместный продукт отлично дополнит продуктовую линейку АО «ГЛОНАСС» и усилит позиции наших компаний на рынке программных решений для коммерческого транспорта», – отметил генеральный директор «Завгар Онлайн» Иван Матвеев.

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