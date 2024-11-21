Цифровые приоритеты: почему ИТ-направление получило новый виток развития в России

ИТ и научно-техническая деятельность сегодня занимают ключевые позиции среди российских компаний. Государственная поддержка и экономические вызовы открывают новые перспективы для бизнеса, позволяя развивать стратегически значимые отрасли. Об этом CNews сообщили представители ГК «Три Точки».

Поддержка государства: драйвер развития ИТ

В список приоритетных направлений экономики входят 13 ключевых отраслей, включая авиационную, медицинскую, нефтегазовую промышленности и автомобилестроение. Особое внимание уделяется отраслям с уровнем локализации менее 50%. Компании, работающие в этих сферах, могут рассчитывать на льготные условия кредитования и поддержку государственных институтов.

«Государственная поддержка позволяет компенсировать высокую кредитную нагрузку. Это открывает компаниям из приоритетных отраслей возможность сохранять динамичный рост, даже в условиях повышения ключевой ставки», — отметил Антон Жуков, основатель и генеральный директор ГК «Три Точки», производителя оборудования для систем «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам эксперта, государственные субсидии позволяют покрыть капитальные затраты на несколько лет, что освобождает ресурсы для улучшения продуктов и ускорения процессов импортозамещения. Благодаря этому российские производители могут предлагать более доступные и качественные решения, адаптированные под отечественный рынок.

Российские телематические системы: новые возможности

После ухода с рынка иностранных автомобильных брендов многие водители в России столкнулись с отключением телематики. Это повлияло на такие функции, как подключение смартфона, создание нового ключа и определение местонахождения автомобиля.

Российские системы телематики успешно закрывают эти пробелы. В отличие от иностранных аналогов, они предлагают владельцам доступ к обширному набору услуг: запись на техническое обслуживание, заказ топлива, вызов эвакуатора, дистанционное управление замками, дверьми и багажником, запуск двигателя, а также аренду и подписку на автомобили. Эти сервисы делают продукт универсальным и востребованным.

Экспортный потенциал отечественных решений

Текущие экономические условия способствуют созданию уникальных решений, способных не только удовлетворить внутренний спрос, но и выйти на международные рынки. Государственная поддержка ускоряет этот процесс, помогая компаниям быстрее достигать поставленных целей.