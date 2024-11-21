Syngenta перенесла «1С ERP» в облако Cloud.ru

Компания Syngenta, производитель средств защиты растений, перенесла систему «1С ERP» в облако Cloud.ru. Проект реализовала команда партнера провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru – продуктово-сервисная компания ICL Services.

Главной задачей проекта стало импортозамещение зарубежного решения для управления предприятием путем перехода на российский программный продукт «1С ERP» и его перенос в облако. Выбор был сделан в пользу облачной платформы Cloud.ru. Миграция проводилась в две фазы: сначала была выполнена тестовая миграция, а затем — продуктивная. Для обеспечения дополнительной безопасности была настроена многофакторная аутентификация пользователей «1С ERP». Этап продуктивной миграции прошел штатно, длительность работ составила менее двух месяцев.

Максим Мартынов, руководитель направления по работе с крупным и средним бизнесом Cloud.ru, сказал: «Для проекта миграции с учетом высоких требований к уровню надежности и кратного увеличения числа пользователей и операций в «1С ERP» мы предложили облачную платформу Cloud.ru с высокотехнологичными сервисами. Решение позволяет обеспечить клиенту масштабируемость ресурсов и необходимый уровень доступности системы 99,95%».

Наталия Ефимцева, системный архитектор ICL Services, отметила: «Это был многоэтапный проект, объединенный общей целью – помочь заказчику перевести систему управления предприятием на российское решение, что помогло сохранить доступ к инфраструктуре головной компании. Важно, что часть имеющейся инфраструктуры уже была размещена в облаке Cloud.ru, и заказчик был знаком с возможностями платформы, и уровень ее надежности соответствовал требованиям проекта. Для нас в ICL Services это уже пятый проект для Syngenta, и мы рады помогать компании в обеспечении непрерывности бизнеса».

Дмитрий Ядров, менеджер по информационным технологиям в России и странах «Казбек Syngenta», отметил: «Одной из наших ключевых задач всегда остается обеспечение непрерывности всех бизнес-процессов. В этом году столкнулись с невозможностью поддерживать прежний режим работы в зарубежном решении для управления предприятием и приняли решение уйти в импортонезависимость вместе с российскими вендорами. Мы рады сотрудничеству с Cloud.ru и ICL Services и ожидаем, что в и будущем оно принесет большие плоды».

Syngenta работает более чем в 90 странах мира, в том числе в России – ее филиалы и представительства открыты в Москве, Воронеже и еще 30 других городах страны. Штат компании насчитывает болеет 28 тыс. сотрудников по всему миру, штаб-квартира находится в Базеле.