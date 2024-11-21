Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России

Компания «Росплатформа» (ООО «Р-платформа») Росплатформа – российский разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных, которые являются основой для построения программно-определяемых ИТ-инфраструктур, частных и публичных облаков. Системы серверной виртуализации «Р-Виртуализация» и распределенного хранения данных «Р-Хранилище» компании входят в реестр ПО Минцифры России и получили сертификаты ФСТЭК России по требованиям к безопасности информации.

На продукты компании «Росплатформа «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» выданы сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по требованиям к безопасности информации. Им четвертый уровень доверия. Напомним, что уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий утверждены приказом ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г.

Технологии мирового уровня

В основе решений компании – технологии мирового уровня, успешно используемые для работы миллионов виртуальных сред и хранения сотен петабайтов данных по всему миру. Наряду с серверами и сетевым оборудованием системы хранения данных (СХД) являются одним из ключевых элементов ИТ-инфраструктуры современного предприятия. Система хранения данных ведущего российского разработчика «Р-платформа» обеспечивает устойчивую и надежную работу ИТ-архитектуры компаний и уже используется многими крупными и средними отечественными компаниями, а также государственными организациями для обслуживания своих бизнес-критичных приложений.

Преимущества программно-определяемых СХД

С 2022 г., когда многие зарубежные компании покинули российский рынок, перед российскими разработчиками открылись новые перспективы. На рынке доступен целый ряд отечественных решений для хранения данных, есть и продукты производителей из дружественных стран. Но способны ли они покрыть образовавшийся дефицит? Тем более что речь идет не только о производстве и поставке альтернативных аппаратно-программных решений, но и о вопросах миграции данных со старых систем на новые, а также сервисном обслуживании этих сложных систем. Серьезной задачей также часто является адаптация ИТ-ландшафта для использования альтернативных СХД, приходящих на смену привычным западным.

Поскольку ИТ-ландшафты на уровне базовой инфраструктуры будут неизбежно изменяться, имеет смысл обратить внимание на российские программно-определяемые СХД, основное преимущество которых заключается в крайне высокой гибкости и способности заместить классические СХД иностранного производства любого масштаба, от low- до high-end.

Долгое время заказчики развивали классическую инфраструктуру, центром которой были СХД. Этот элемент отвечает за хранение и использование важнейшего актива современного предприятия, и его производительность во многом определяла возможности всей инфраструктуры в целом. В результате системы хранения данных стали фактором, который ограничивает развитие компаний, – возможности их масштабирования постоянно отставали от текущих потребностей.

Переход на программно-определяемые СХД позволит российским предприятиям одновременно с импортозамещением старых систем решить три ключевых задачи:

Модернизировать ИТ-инфраструктуру. Создать платформу для запуска новых цифровых сервисов. Сократить зависимость от «черных ящиков» – аппаратных комплексов, требующих постоянной поддержки от вендоров.

Таким образом, заказчики смогут не просто заменить один «закрытый» комплекс на аналогичный от другого вендора, а создать новую, инновационную ИТ-архитектуру.

Система серверной виртуализации «Р-Виртуализация»

Программное обеспечение (ПО) «Р-Виртуализация» предоставляет платформу виртуализации серверов с централизованным управлением и программно-определяемых хранилищем данных, позволяющую массово развертывать виртуальные серверы с реализацией следующих механизмов:

Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа. Регистрация событий безопасности. Обеспечение доступности информации. Защита средств виртуализации.

«Р-Виртуализация» обеспечивает высокую производительность, доступность и эффективность инфраструктуры. Это оптимальное решение для любой виртуализированной или облачной среды по сочетанию цены, надежности и функциональности. Оно повышает надежность, производительность и управляемость серверов, благодаря:

виртуальным машинам на базе усовершенствованного KVM, применению готового решения в корпоративном секторе;

высокой производительности и плотности контейнеров;

высокой доступности и отказоустойчивости распределенного хранилища данных;

низкой стоимости конвергентного решения виртуализации и хранилища;

профессиональной русскоязычной технической поддержке 24x7 и т.д.

Контейнерная виртуализация обеспечивает более высокую (в два – три раза) плотность размещения серверных нагрузок по сравнению с гипервизорной виртуализацией, что дает существенные преимущества при размещении типовых приложений.

Система серверной виртуализации «Р-Виртуализация» получила сертификат ФСТЭК России № 4853 от 27.09.2024 г. Действует до 27.09.2029 г.

Система распределенного хранения данных «P-Хранилище»

ПО «Р-Хранилище» представляет собой программно-определяемое хранилище данных, которое обеспечивает значительную экономию на СХД при высокой производительности и отказоустойчивости за счет объединения внутренних дисков и серверов в единую распределенную систему хранения данных, где отказоустойчивость достигается репликацией данных между серверами.

ПО «Р-Хранилище» обеспечивает выполнение следующих мер по защите информации:

Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа. Регистрация событий безопасности. Обеспечение доступности информации.

Эффективность работы и экономия бюджета на СХД обеспечиваются за счет следующих факторов:

объединения внутренних дисков серверов в единую СХД, отказоустойчивость которой достигается репликацией данных между серверами;

высокой производительности собственных алгоритмов распределения данных;

возможности использования SSD для кеширования операций чтения/записи или в качестве отдельного уровня хранения.

Архитектура Р-хранилища рассчитана таким образом, что потеря одного физического сервера или группы серверов целиком не является критичной. Все данные хранятся в нескольких копиях, при этом не более одной копии на одном физическом сервере/стойке.

Преимущества Р-Хранилища:

Подключение виртуальных машин и контейнеров к хранилищу данных, оптимизированному для размещения виртуальных сред. Предоставление серверов высокой доступности. Создание блочных, iSCSI-, S3-объектных таргетов для хостов. Устранение простоев серверов из-за аппаратных сбоев. Обеспечение бесперебойной миграции серверов и репликации.

Система распределенного хранения данных «Р-Хранилище» получила сертификат ФСТЭК России № 4859 от 04.10.2024 г. Действует до 04.10.2029 г.

Стабильная техническая поддержка

Для бизнес-критичных сетей важна стабильная техническая поддержка. Такой уровень поддержки могут обеспечить поставщики, которые предлагают перейти на российские программно-определяемые СХД, поскольку у них, в отличие от классических зарубежных СХД, практически отсутствует зависимость от «закрытых» аппаратных компонентов. К примеру, Росплатформа предоставляет профессиональную русскоязычную техническую поддержку в формате 24x7.

Более того, если в качестве узлов программно-определяемой СХД используются массово доступные серверы российских производителей с дисками прямого подключения, то не будет проблем с запасными частями. Риск отсутствия иностранных компонентов – это главная опасность при замене классических иностранных СХД на такие же классические, но российские. Для минимизации этого риска необходимо выбирать для замены иностранных программно-определяемые СХД от российских разработчиков. В таких системах интеллектуальные функции управления хранением реализованы с помощью реально доступного ПО, которое не только входит в реестр российского ПО Минцифры, но и часто имеет сертификат ФСТЭК, что гарантирует отсутствие «закладок» и незадекларированных возможностей. В то же время в качестве аппаратной платформы для программно-определяемых СХД используются простые массово доступные серверы от российских производителей, построенные на базе широкодоступных стандартных компонентов.

Опыт внедрений

Решения Росплатформы уже используют государственные информационные системы (ЗАГС, ЕРН), Министерство транспорта Российской Федерации, Росреестр, Росимущество, Почта России, Гознак, Сургутнефтегаз, Росгвардия, ФБ МСЭ Минтруда России, ЦНИИМАШ, Государственный Кремлевский Дворец, вузы, региональные администрации и др. Более подробно познакомиться с программными продуктами компании «Росплатформа» можно на сайте http://rosplatforma.ru.