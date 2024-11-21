Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила возможность оплаты покупки улыбкой по биометрии, без карты или смартфона. При этом, клиенты Сбербанка могут оплачивать покупки как картой , так и картами других банков. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Оплата по биометрии доступна во всех магазинах сети в 370 городах России. Для запуска услуги было установлено 3380 новых терминалов, которые предоставляют клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии.

Оплата улыбкой позволяет не только совершать покупки, но и обеспечивает надежность операции, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты Сбербанк рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определенной суммы.

Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 г. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов Сбербанка. Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 года технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.

Генеральный директор «Директ Кредит» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Гарифуллин: «Мы дарим не только улыбки нашим покупателям, но запустили возможность оплаты товаров улыбкой. Как главный эксперт по технике, мы стараемся одними из первых на рынке внедрять новые технологии, позволяющие сделать сервис еще более удобным для наших клиентов. Партнерство со Сбербанком позволило нам усовершенствовать процесс оплаты покупок во всех наших магазинах – от Калининграда до Камчатки, что особенно важно сейчас в период Черной пятницы и больших распродаж, а также в преддверии Нового Года – традиционного сезона покупки подарков».