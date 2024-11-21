iFellow обновила ИИ-сервис для рекрутинга «Наймус»

ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, выпустила обновления для облачного сервиса по подбору персонала «Наймус». Пользователи теперь могут обрабатывать большее количество файлов за одну заявку, результаты ранжирования кандидатов отображаются в отдельном поле и обновляются автоматически, а интерфейс стал более удобным. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

Сервис «Наймус» предназначен для ранжирования кандидатов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Он помогает рекрутерам и нанимающим менеджерам выявлять наиболее релевантных соискателей, опираясь на требования и компетенции.

В новой версии сервиса количество резюме, которое можно обработать за один запрос увеличилось с 5 до 30. Это позволяет расширить воронку подходящих кандидатов для отбора.

Интерфейс сервиса стал удобнее – теперь можно добавлять файлы из разных папок, перетаскивать их. Описание вакансии и результаты ранжирования кандидатов отображаются в отдельном поле, при необходимости их можно свернуть.

Сами результаты стало удобнее читать. Сортировка ведется по рекомендациям ИИ – от наиболее подходящего к наименее подходящему. Это помогает пользователю быстро определить лучших кандидатов.

Страница с результатами ранжирования обновляется автоматически. Если пользователь находится на другой странице сервиса, то ему придет уведомление о готовности результатов.

Также в новой версии «Наймуса» добавлена возможность отправить обратную связь и поставить оценку приложению на странице с результатами. За развернутые, полезные для развития сервиса отзывы, система выдает зарегистрированным пользователям 10 бесплатных запросов на обработку резюме.

«Все новые функции и улучшения сервиса соответствуют, в первую очередь, запросам пользователей ″Наймуса″. Мы внимательно следим за обратной связью и ориентируемся на нее в развитии продукта. В ближайших планах – усовершенствовать работу промпта, восприятие полноты резюме со стороны ИИ, добавить визуализацию плюсов и минусов кандидатов, анализ тестовых заданий, выгрузку результатов обработки резюме в отдельный файл и другие полезные фичи», – сказала Светлана Звягина, ведущий менеджер продукта iFellow.