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«ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализовал системный интегратор «К2Тех». Внедрение позволило компании эффективно мигрировать с иностранной облачной CRM-системы на отечественное ИТ-решение. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Необходимость миграции возникла после ухода зарубежного вендора с российского рынка. В качестве нового клиентского решения была выбрана платформа BPMSoft, лицензии «Управление продажами» и «Управление маркетингом». Программное обеспечение было развернуто в ИТ-инфраструктуре «ТеДо» с соблюдением всех актуальных требований по информационной безопасности.

Разработка новой системы началась в июле 2023 г. Проект предусматривал автоматизацию процессов продаж и маркетинга в режиме единого окна для эффективной работы с лидами, а также интеграцию с внешними (ЕГРЮЛ) и внутренними ИТ-системами «ТеДо». В июле 2024 г. завершился этап разработки. Сейчас проходит опытно-промышленная эксплуатация, а также продолжается обучение пользователей. Специалисты «К2Тех» оказывают техническую поддержку ИТ-решения, с которым работают более 750 сотрудников «ТеДо».

Внедрение BPMSoft устранило разрозненность данных из различных ИТ-систем. На платформе реализована функциональность для управления маркетинговыми коммуникациями и лидогенерацией, что позволяет отслеживать отклики и реакции, повышая качество взаимодействия с клиентами и их лояльность. Также был автоматизирован процесс подтверждения согласия на обработку персональных данных в соответствии с действующим российским законодательством.

Доработка решения, а также его интеграция с другими системами позволили адаптировать BPMSoft под уникальные бизнес-процессы заказчика, включая настройку сложных правил проверки контрагентов. Благодаря встроенным инструментам low-code специалисты «К2Тех» внедрили дополнительные функции, которые сократили время на ручные проверки контрагентов и обеспечили актуальность данных за счет интеграции с ЕГРЮЛ.

Артем Семенихин, партнер технологической практики «ТеДо»: «Мы не стремились воспроизвести старую систему — мы создавали новую, более эффективную платформу для наших бизнес-процессов. С помощью BPMSoft нам удалось не только решить задачи миграции из временного решения, но и вывести процессы на новый уровень».

Наиля Агаева, менеджер по развитию бизнеса «К2Тех»: «Совместно с заказчиком мы планируем дальнейшее развитие системы в части как текущей функциональности, так и автоматизации новых процессов. Переход на новое ПО также позволил компании выявить узкие места и определить точки роста в своих процессах, и мы будем развивать функциональность системы с учетом этих изменений».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Проект с компанией «ТеДо» демонстрирует, как платформа BPMSoft выступает катализатором изменений. Мы не просто предоставили инструмент для автоматизации — мы помогли компании пересмотреть подходы к управлению процессами, что дало ощутимые результаты. Это подтверждает, что будущее за гибкими и адаптивными решениями low-code, которые способны быстро подстраиваться под потребности бизнеса».

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