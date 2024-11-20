«Райтек ДТГ» разработал свой первый ИИ-продукт, который сэкономит компаниям до полумиллиона рублей в месяц

Компания «Райтек ДТГ», один из российских системных интеграторов для промышленности, разработала свое первое ИТ-решение на основе искусственного интеллекта. Продукт предлагает интегрированный подход к автоматизации процессов технической поддержки, анализу инцидентов и управлению производственными задачами. ИТ-решение также позволит отечественным предприятиям повысить операционную эффективность, снизить затраты и оптимизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Высокий объем рутинных задач, недостаточная автоматизация и сложности с анализом инцидентов, отсутствие прозрачности и ясной аналитики, сложности с масштабированием и обучением сотрудников — основные проблемы, с которыми сталкиваются современные ИТ-отделы и службы поддержки отечественных компаний.

Новое ИТ-решение на базе искусственного интеллекта имеет ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивает автоматическую классификацию и маршрутизацию заявок, что не только ускоряет их обработку, но и снижает вероятность ошибок. Во-вторых, интеграция технологий искусственного интеллекта для поиска решений по аналогичным заявкам в базе знаний значительно сокращает время, необходимое для поиска ответов, что в свою очередь улучшает качество поддержки. В-третьих, интеллектуальная система предоставляет возможность получать аналитические отчеты и прогнозы в реальном времени, что позволяет эффективно анализировать инциденты и выявлять массовые проблемы. Наконец, новое решение интегрирует накопленные знания, что дает возможность оперативно и точно находить необходимую информацию в различных базах данных, а также в корпоративных и отраслевых документах благодаря передовым технологиям поиска.

Как отметил Виталий Кудряшов, основатель «Лаборатории интеллектуальной трансформации» системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ», новый продукт позволит компаниям-заказчикам существенно снизить операционные расходы: «Автоматизация рутинных процессов не только уменьшит нагрузку на сотрудников, но и повысит общую эффективность работы. Ускорит обработку заявок, минимизирует ручной труд, даст возможность квалифицированным сотрудникам в компании не тратить время на рутину, а сосредоточиться на решении системных задач. Помимо этого, интеграция с системами ITSM обеспечит оперативный доступ к аналитике, улучшит управление процессами в режиме реального времени, позволит поддерживать высокий уровень SLA. Наконец, проактивное выявление проблем и их решение до того, как они перерастут в крупные инциденты, значительно улучшит качество предоставляемых услуг».

Виталий Кудряшов также подчеркнул причины, по которым компания «Райтек ДТГ» приняла решение о разработке собственного продукта: «На сегодняшний день западные аналоги либо недоступны, либо не полностью соответствуют требованиям российского рынка. Мы сталкиваемся с явным дефицитом отечественных комплексных решений, способных удовлетворить ключевые потребности современного Service Desk. Таким образом, мы хотели создать универсальный продукт, который обеспечит высокую гибкость и функциональность, и будет подходить любым компаниям, которые планируют автоматизировать техподдержку. Мы ориентируемся на компании, в которых службы техподдержки насчитывают более пяти сотрудников и которые стремятся к повышению операционной эффективности, развитию и мотивации сотрудников».

Эффективность применения ИИ в технической поддержке и бизнесе отметил также Антон Кулаев, управляющий партнер «Райтек ДТГ»: «Общий ожидаемый финансовый эффект от внедрения ИИ для экономики России, по прогнозам экспертов, может составить к 2028 году до 6,9 трлн рублей. Согласно статистике, более 60% компаний уже внедряли или тестировали решения с использованием искусственного интеллекта для разных целей — суммаризации текста, умного поиска по смыслу слов или по инструкциям, для клиентской поддержки. Более 50% используют ИИ для разработки программного обеспечения. Мы как системный интегратор и разработчик видим растущий интерес к таким технологиям. При этом, наибольший потенциал ИИ лежит в области автоматизации повторяющихся операций, предиктивного анализа для раннего обнаружения проблем, а также в создании интеллектуальных поисковых систем, которые существенно сокращают время поиска решений и повышают точность ответов».

Новый ИИ-продукт представляет интерес для крупных компаний и системных интеграторов, которые обслуживают предприятия и стремятся повысить свою операционную эффективность. Решение подойдет также для предприятий и организаций, сталкивающихся с высокими требованиями к скорости обработки заявок и хотят улучшить процессы поддержки и управления инцидентами.