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Новая «Р7-Команда» для Android: работа с документами в чате, ответы на вложения и группировка участников звонка

Приложение «Р7-Команда» для Android обновилось до версии 1.6.0, предоставив пользователям новые возможности для работы с документами, улучшенную функциональность для работы с вложениями и повышение удобства и стабильности приложения.

В версии 1.6.0 (в связке с «Корпоративный сервер 2024») пользователи могут создавать, редактировать и загружать документы прямо из чата, что делает совместную работу быстрее и гибче. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно нажать кнопку «Прикрепить» в чате, выбрать «Документ» и создать новый файл с заголовком. Созданный файл автоматически прикрепляется к сообщению. Эта возможность особенно полезна для команд и рабочих групп, которые регулярно работают над документами онлайн.

Также в новой версии приложения стало удобнее отвечать на вложения в переписке. Для этого необходимо открыть контекстное меню нужного вложения и выбрать пункт «Ответить». Приложение создаст связанный ответ, что позволяет легко найти исходный файл.

Интерфейс приложения также претерпел изменения. В групповом звонке теперь более наглядно представлен список участников, которые группируются по административным ролям (администратор, докладчик, рядовой пользователь и т. д.) вместо прежней группировки по локальности подключения (внутренние/внешние пользователи).

Реализована возможность прикрепления геометок к пересылаемым сообщениям.

Кроме того, версия 1.6.0 включает множество улучшений и исправлений, призванных сделать использование приложения более удобным и стабильным.

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