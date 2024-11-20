На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365

Завершился проект по автоматизации металлообрабатывающего производства для компании «Красная Линия», реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили представители БОАС.

«Красная Линия» имеет более 12 тыс. кв.м. производственных площадей. Продукцию, производимую компанией, можно ежедневно наблюдать в зонах DutyFree, в сетевых магазинах продажи одежды и обуви, в парфюмерных, ювелирных магазинах, а также в точках продаж оптики по всей России и СНГ. На металлообрабатывающем производстве фабрики «Красная Линия» была внедрена система мониторинга ICAMES, созданная на базе платформы ELMA365.

В ходе проекта к системе мониторинга были подключены следующие виды металлообрабатывающих станков с ЧПУ: станки для лазерной резки листового металла; станки для лазерной резки труб; листогибочные пресса.

Производственному менеджменту очень тяжело получить актуальную обратную связь о работе оборудования и производственного персонала. ICAMES Monitoring позволил получать онлайн актуальную информацию со станков по множеству параметров, а также обратную связь от операторов по управленческим статусам: фиксация времени начала и завершения работы на станке, отсутствие производственного задания, материала или деталей для обработки и другим.

Также на «Красной линии» был впервые испытан в промышленной эксплуатации функционал планирования производственных смен и их последующая оценка по показателю общей эффективности оборудования — Overall Equipment Effectiveness (OEE).

«Система ICAMES Monitoring реализована на базе отечественной Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов ELMA365, которая благодаря процессному “движку” идеально подходит для автоматизации производственных процессов», — сказал Сергей Леванисов, архитектор ICAMES.

«ELMA365 позволяет компаниям расширять функционал на одной платформе и автоматизировать не только производство, но и сопутствующие направления своей деятельности, такие как документооборот, CRM и клиентский сервис и иные бизнес-процессы», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.

«Мы уже давно сотрудничаем с компанией “БОАС”. Проект по автоматизации металлообрабатывающего производства нашей компании стал еще одним шагом к цифровизации нашего предприятия», — сказал Михаил Кузьмин, Руководитель проекта компании «Красная Линия».

«Задача по автоматизации металлообрабатывающего производства была нова для нас. До этого времени мы в основном работали с оборудованием для обработки дерева и производства мебели. После завершения данного проекта, я могу с уверенностью сказать, что у нас есть достаточно опыта для успешной работы с производителями в сфере обработки металла», — сказал Филипп Гужавин, Product Manager Monitoring компании БОАС.