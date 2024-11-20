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МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис речевой аналитики на одноименной платформе. Новый сервис с применением технологии Yandex SpeechSense поможет компаниям анализировать звонки и текстовые диалоги с клиентами — например, определять, получил ли пользователь ответ на вопрос, насколько точно оператор следовал скрипту, и т. д. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новую услугу можно подключить в едином окне вместе с другими востребованными сервисами, такими как защита номера, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, сервис проверки доступных и активных номеров (HRL-запросы) и другими.

Всем клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из «Личного кабинета» платформы. Сервис уже тестируют несколько крупных компаний из таких отраслей, как e-commerce, fintech, medtech.

С помощью нового сервиса компании смогут эффективно анализировать звонки с помощью нейросети, быстро находить проблемные разговоры и выявлять потребности клиентов, повышая качество их обслуживания. На основе анализа успешных и неудачных звонков сотрудники отдела качества смогут отслеживать соответствие ответов операторов установленным стандартам и требованиям, улучшать сценарии общения с клиентами, использовать обратную связь для развития продуктов и услуг.

Благодаря интеграции с сервисом речевой аналитики Yandex SpeechSense пользователи коммуникационной платформы МТС Exolve смогут не только собирать статистику диалога, но и получать глубоко проанализированный нейросетью разговор с клиентом, также извлекать ответы на наиболее значимые в клиентском обслуживании вопросы — решена ли проблема клиента, был ли оператор вежлив, удовлетворен ли клиент и другие — в виде резюме. Система автоматически определяет тему разговора, выявляет основные проблемы и итоги диалога, а также составляет краткое содержание беседы, которое можно загрузить в систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Yandex SpeechSense предназначен для анализа звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе для оценки тона и вовлеченности в диалогах. Технология применяется в различных областях, таких как колл-центры, продажи и маркетинг, образование, здравоохранение и других.

«Данная услуга важна для наших клиентов, — сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — Колл-центры, банки, страховые компании, клиники и многие другие бизнесы смогут более эффективно реагировать на запросы клиентов, а также оптимизировать свои ресурсы и процессы. Мы уверены, что использование технологий распознавания и анализа речи с помощью машинного обучения помогут оптимизировать затраты, повысить уровень автоматизации коммуникаций, эффективность работы сотрудников и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов».

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