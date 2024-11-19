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Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве

Setl Group, российский девелопер, и «Аскон», разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в интересах развития технологий информационного моделирования (BIM/ТИМ) в России и на пространстве ЕАЭС.

Компании намерены совместно разрабатывать и внедрять отечественное программное обеспечение по направлению BIM/ТИМ с целью эффективного использования информационной модели на этапе строительства. В планах — отработка взаимодействия и обмена данными между застройщиком и внешними исполнителями (интероперабельность, форматы обмена данными), проведение пилотных проектов для апробации технических решений, разработка библиотек, каталогов, модулей для ускорения процессов проектирования.

Еще одним направлением сотрудничества станет изучение вариантов интеграции программного обеспечения «Аскон» с собственной разработкой Setl Group для управления строительством SetlSoftICONA.

Setl Group обладает опытом применения отечественного программного обеспечения: компания полностью спроектировала многоквартирный жилой дом, используя на всех этапах комплексную BIM-систему Renga (разработка компании Renga Software, совместного предприятия «Аскон» и фирмы «») и среду общих данных Pilot-BIM от «Аскон».

Сергей Староверов, генеральный директор Setl Tech (входит в холдинг Setl Group), отметил: «Принимая решение о стратегическом партнерстве с «Аскон», мы ориентировались в первую очередь на эффективность наших процессов, на развитие компании в целом. У нас уже есть готовые объекты, спроектированные в Renga, активно пользуемся Pilot-BIM, в пилотном режиме умеем получать объемы из BIM-моделей. Соглашение придаст импульс развитию сразу двух отраслей — строительству и информационным технологиям, и даже стране в целом, потому что совершенствоваться будут наши отечественные разработки».

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