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На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро

Эффективный функционал для подбора кадров на основе карт Таро и космограммы разрабатывали участники хакатона NaimixCode, который прошел 15-17 ноября в онлайн-формате. Компания «Наймикс» при поддержке оператора научно-технологической деятельности российских ИНТЦ «Акселератор Возможностей» объединила 68 команд из более чем 15 регионов страны. Призовой фонд составил 200 тысяч рублей.

Уникальный кейс на стыке эзотерики и высоких технологий представил для участников хакатона один из лидеров рынка сервисов по поиску подработки - компания «Наймикс».

«Нам хотелось разбавить ставший уже классическим формат хакатона неформальной темой, поэтому решили пофантазировать о возможности использования карт Таро и космограмм в HR-аналитике, – поделился Вадим Славин, руководитель продукта «Наймикс Рекрутмент». – Карты использовались как метафорический инструмент для анализа личности кандидата, это позволило добавить элемент нестандартного мышления в процесс подбора специалистов».

В течение трех дней более 280 талантливых backend- и frontend-разработчиков, data-аналитиков, UX/UI-дизайнеров и менеджеров создавали эффективный функционал, с помощью которого рекрутер мог бы оценивать совместимость между коллегами, руководителями и подчиненными, оценивать насколько кандидат подходит данной компании.

«Этот инструмент станет частью стратегии гроус хакинга нашего продукта и будет использоваться как лид-магнит для клиентов», - пояснили идею своего кейса организаторы.

В работу над неординарными проектами участников хакатона также включались и члены экспертной комиссии, которая была сформирована из представителей компании «Наймикс» и приглашенных специалистов. Команды оперативно получали от экспертов обратную связь, которая помогала им улучшить свои решения.

В ходе соревнований разработчики также получили ценные знания на двух мастер-классах. Так, Venture Scout-Analyst Арсений Ахкямов поделился, как лучше всего представлять свой проект, что необходимо включить в презентацию, чтобы произвести впечатление на жюри. Участники активно применяли полученные знания во время питч-сессии. Руководитель продукта «Наймикс Рекрутмент» Вадим Славин рассказал о нюансах трудоустройства в IT-компании, как составить привлекательное резюме и получить заветный оффер.

По итогам хакатона в финал вышли 20 команд, продемонстрировавшие высокий уровень креативности и технической подготовки, а также стремление к развитию проектов в HRTech. Некоторые из них к разработке проектов привлекли практикующих тарологов.

Призовой фонд в 200000 рублей разделили между собой команды: «БЕЗУМЦЫ» (I место), «Prod Legit» (II место), «MISIS GO» (III место). Также победители и призеры получили памятные призы в виде мерча хакатона.

NaimixCode стал важной платформой для обмена знаниями и опытом, а также для формирования прорывных идей.

erid:LjN8KZJnZРекламодатель: ООО «Акселератор возможностей»ИНН/ОГРН: 9704005146/1197746651772Сайт: https://ac-vo.ru/

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