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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекс», предназначенных для управления умным домом. Стоимость гаджетов начинается от 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«Яндекс» представил широкий набор устройств, которые позволят сделать свет умным в любом пространстве. Модельный ряд полностью обновился и пополнился новыми девайсами.

Категория умного освещения «Яндекса» теперь включает тринадцать новых устройств, чтобы пользователи могли настроить умный свет с нуля и получили больше возможностей управления умным домом с Алисой. В продажу уже поступили новые умные лампочки, а также обновлённые версии ранее выпущенных моделей – теперь они работают на протоколе Matter over Wi-Fi. Также Яндекс впервые представил умные выключатели и реле, работающие на протоколе Zigbee. Устройства на этих протоколах будут работать в сценариях умного дома, даже если пропадет интернет.

Умные лампочки на Matter over Wi-Fi

Умная лампочка – базовое устройство, с которого начинается знакомство с умным домом. Ранее модельный ряд «Яндекса» состоял из четырех устройств, сегодня все они получили новый дизайн.

Чтобы продуктовый набор отвечал более широким запросам пользователей, к обновленным лампочкам добавили ещё три модели: для подвесных потолков – RGB-лампочку с цоколем GX53, для открытых люстр и дизайнерских светильников – филаментную лампу Е27 с теплым и холодным белым светом, а для больших пространств с одним источником света – новую версию RGB-лампы E27 с повышенной яркостью. И новые, и обновлённые версии лампочек теперь работают на протоколе Matter.

В апреле этого года «Яндекс» первым среди российских компаний выпустил устройства с поддержкой этого стандарта: умную светодиодную ленту и умную розетку. Matter позволяет умным девайсам работать в рамках Wi-Fi-сети, даже если интернет не оплатили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз – это самый популярный запрос пользователей, которые собирают целую люстру или ряд потолочных ламп.

Стали доступны и новые возможности для управления умным светом с помощью умных ламп. Режим «рассвет» позволит легче просыпаться в осенне-зимнее время, «закат» поможет детям засыпать вовремя, а в циркадном режиме свет будет менять оттенок в течение дня для концентрации утром и отдыха вечером.

Стоимость ламп в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – от 999 руб. до 1,49 тыс. руб.

Умное реле, чтобы превратить любой свет в умный

Для тех, кто уже встроил свои выключатели в интерьер, Яндекс выпустил собственное умное реле. Для установки не нужно менять проводку или внешний вид интерьера, реле подходит для круглых подрозетников, ставится прямо за выключатель и может подключаться с нейтралью и без нее.

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Умное реле, чтобы превратить любой свет в умный

С устройством доступны все функции умного дома: управление голосом и через приложение, работа по расписанию и интеграция в сценарии. Например, свет в ванной будет включаться при открытии двери, которое фиксирует датчик движения. А вытяжка – при повышении температуры и влажности, которое фиксирует датчик климата.

Проводной умный выключатель для различных целей

Устройство объединяет возможности умного реле и умного выключателя. Проводные выключатели тоже подходят для всех круглых подрозетников и подключаются с нейтралью или без. Они доступны в двух версиях: с одной клавишей и двумя.

В базовом режиме проводной выключатель управляет прибором, который подключен к нему – например, светом или вытяжкой. Но его можно перевести в беспроводной режим, и тогда одна из клавиш будет управлять другим устройством или сценарием. Например, правая клавиша может отвечать за свет в гостиной, а левая – не будет к нему привязана и запустит сценарий с диодной лентой и умной розеткой. В беспроводном режиме доступны разные комбинации нажатий: одинарное, двойное и длительное.

Все выключатели и реле работают на энергоэффективном протоколе Zigbee, который позволяет батарейкам в беспроводных устройствах служить на протяжении нескольких лет. Сценарии с такими девайсами могут работать без интернета.

Команда «Алисы» и умных устройств «Яндекса» последовательно работает над расширением возможностей своих умных устройств – теперь умное освещение в доме можно полностью настроить устройствами Яндекса. В будущем Яндекс планирует развивать и другие категории умного дома для автоматизации климата и настройки безопасности с помощью умных девайсов и виртуального ассистента «Алисы».

Стоимость умных реле в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» от 1,99 тыс. руб. до 2,79 тыс. руб.

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