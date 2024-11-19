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«Ант Технолоджис» разработала облачную систему для управления контейнерным железнодорожным терминалом

Специалистами «Ант Технолоджис» была проделана работа по настройке и отладке облачной платформы «Управление временными интервалами погрузочно-разгрузочных работ на складе – ant Time Slot Management» под управление работой контейнерного железнодорожного терминала. ant Time Slot Management контролирует и управляет процессами обработки, погрузки и укладки контейнеров на железнодорожных перевалочных и складских площадках для контейнеров.

Разработка системы ant Time Slot Management велась под запросы железнодорожного терминала, оказывающего погрузочно-разгрузочные и складские услуги.

В рамках проекта облачная система ant Time Slot Management была адаптирована под работу железнодорожного терминала, что позволило в разы повысить пропускную способность и скорость обработки грузов. Система обеспечивает эффективную работу терминала, способствует снижению себестоимости операций по разгрузке контейнерных поездов и выдаче контейнеров.

Облачная система ant Time Slot Management предоставляет перевозчикам доступ к временным слотам, где они могут выбрать и забронировать удобное время приезда на контейнерную площадку.

Использование облачной платформы предоставляет контейнерному терминалу возможность управлять временными слотами, вести online контроль за погрузочно-разгрузочными работами, пользоваться аналитическими данными с целью оценки эффективности выполнения операций.

«Нередко железнодорожные контейнерные терминалы испытывают трудности с наличием достаточной площади для принятия и размещения неравномерно прибывающего грузопотока. С ростом железнодорожных контейнерных перевозок эти ограничения становятся все более болезненными. Необходимо вовлекать современные технологии для решения текущих задач. Облачная система ant Time Slot Management позволяет формировать упорядоченный план прибытия контейнеровозов, обеспечивает минимальное время обработки контейнеровоза на терминале, устраняет очереди, повышает уровень сервиса контейнерного терминала и лояльность контрагентов», – сказал Александр Усов, директор «Ант Технолоджис».

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