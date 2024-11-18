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ВЦ «Раздолье» автоматизировал «Генериум» на базе ПО «1С:ERP Управление предприятием 2»

Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал работу в компании «Генериум» на базе программного обеспечения «:ERP Управление предприятием 2».

Проект начался с аудита учёта и разработки проектных решений по довнедрению «1С:ERP». В результате были доработаны разделы учёта: учёт основных средств в части перехода на ФСБУ 6; учёт ТМЦ (спецодежда, инвентарь); учёт НМА/НИОКР; настройка прослеживаемости; налоговый учёт (корректировка остатков, переход на балансовый метод); учёт субсидий; регламентированная отчётность (автоматическое заполнение); учёт аренды.

Проектные решения потребовали изменений в текущих процессах компании, поэтому был разработан план по переходу, который четыре месяца выполнялся силами самого предприятия при поддержке консультантов ВЦ «Раздолье».

«Мы получили необходимое решение для развития системы автоматизации управления предприятием. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с ВЦ «Раздолье» при реализации планов по развитию системы автоматизации управления предприятием», — отметил Максим Ершов, директор департамента ИТ «Генериум».

По результатам проекта были довнедрены участки регламентированного учёта: учёт основных средств в части перехода на ФСБУ 6; учёт ТМЦ (спецодежда, инвентарь); настройка прослеживаемости; налоговый учёт (корректировка остатков, переход на балансовый метод); регламентированная отчётность (автоматическое заполнение); учёт аренды.

Некоторые функциональные блоки (например, учёт НМА/НИОКР) потребовали более глубокой перенастройки текущей информационной системы (в части расчёта себестоимости по собственным разработкам), который будет подготовлен при запуске следующих очередей проекта. Автоматизировано 20 рабочих мест.

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