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«Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром

«Северсталь» провела тестирование робота на гусеничном шасси на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании) и «Северсталь-метиза». Робот AgileX Bunker Mini осуществлял транспортировку грузов внутри цехов и на улице, а также сканировал пространство и строил навигационные карты промышленной площадки для автономного перемещения. Испытания провели специалисты «Северсталь-инфокома» совместно с Robort – официальным поставщиком мобильной робототехники в России, и Dephan – российским производителем лидаров (LiDARs).

AgileX Bunker Mini развивает скорость до 5,4 км/ч, способен транспортировать грузы до 25 кг и подготовлен к установке манипуляторов для погрузки предметов, а также тепловизоров, камер, датчиков и анализаторов. На площадке «Северстали» он был оснащен отечественным лидаром, разработанным компанией Dephan. Такие устройства находят широкое применение в автономной навигации, профилировании различных объектов и могут использоваться в системах безопасности. «Северсталь» первой успешно испытала этот прибор для составления 2D-карты пространства в реальных производственных условиях металлургического комбината.

В калибровочном цехе «Северсталь-метиза» робот воспроизводил тестовые маршруты по перевозке проб, преодолевая рельсовые пути, минимальные бордюры и неровности, а также масляные полы и другие особенности рельефа, характерные для промышленных условий. Кроме того, робот прошел тест на чувствительность лидара к засвечиванию от промышленных барьеров безопасности.

В коксоаглодоменном цехе ЧерМК робот проехал по основным маршрутам инспекции в зоне литейного двора и по пешеходным маршрутам цеха производства чугуна. Здесь он продемонстрировал высокий уровень манёвренности и подтвердил возможность перевозки небольших грузов, проведения тепловизионного обследования и газоаналитики, а также детектирования различных объектов с помощью компьютерного зрения.

«Мы продолжаем тестировать различные виды мобильных роботов на площадках «Северстали», на этот раз мы изучили возможности гусеничных моделей. Благодаря компактности и маневренности их удобно использовать в условиях производства. Кроме того, в этот раз мы успешно испытали лидар российского производства, что важно в условиях импортозамещения. По нашим оценкам, его можно использовать в качестве одного из основных элементов систем автономной навигации в AGV/AMR-решениях. Программированием робота для интеграции с лидаром занималась наша собственная R&D-команда: мы развиваем эти компетенции для более эффективной роботизации производства», – сказал Денис Колупаев, руководитель R&D-направления «Северсталь-инфоком».

«Выбор робота для эксплуатации на промышленных предприятиях не терпит компромиссов. Слишком много важных условий необходимо соблюсти, чтобы на практике платформа надежно работала при высоких температурах, загрязненном воздухе и в случае возможной потери связи. С этой точки зрения выбор «Северсталью» робота AgileX Bunker Mini оптимален. На его основе команда R&D металлургической компании может создать законченное решение и использовать его в процессах, связанных с инспекцией», – отметил Илья Каинов, руководитель проекта Robort.

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