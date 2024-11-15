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iRU выпустила сервер Rock G2212IG4 для среднего и крупного бизнеса

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, выпустила в продажу новый GPU-оптимизированный сервер iRU Rock G2212IG4 форм-фактора 2U для среднего и крупного бизнеса. Данный сервер представляет собой идеальное решение в области машинного обучения, виртуализации, анализа данных и GPU-рендеринга на базе ускорителей Nvidia Tesla.

Основные преимущества сервера включают в себя: высокую вычислительную мощность: сервер iRU Rock G2212IG4 от компании iRU оснащен новейшими процессорами Intel Xeon Scalable Gen4 и Gen5, что обеспечивает высокую производительность для обучения и возможность для развертывания моделей искусственного интеллекта; масштабируемость: возможность наращивания мощности в зависимости от потребностей пользователя. Компоновка сервера позволяет установить до 2 полноразмерных GPU ускорителей, а также 2 процессора на базе Intel Xeon Scalable и до 8 ТБ памяти DDR5 ECC REG; безопасность данных: передовые технологии защиты данных и поддержка стандартов безопасности. Предусмотрены варианты с 16 накопителями 3.5/2.5” HS (SATA/SAS/NVME), M.2 (Type 2280/22110) SATA и 2.5” HS SATA Rear, что обеспечивает большую пропускную способность и лучшую целостность данных; удобство использования: совместимость с российскими ОС и поддержка различных операционных систем, таких как Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Ubuntu.

Широкий выбор конфигураций сервера iRU Rock G2212IG4 предоставляет пользователям возможность решать самые сложные задачи в различных сферах деятельности: торговля, медицина, промышленное производство, логистические структуры, банковские услуги и научно-исследовательские центры. Контроль качества на производстве и гарантия 36 месяцев, дает уверенность в надежности и долговечности серверного оборудования iRU.

Приобрести данное серверное оборудование можно у дистрибутора Merlion.

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