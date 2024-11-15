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«БПС Инновационные программные решения» подтвердила совместимость авторизационной платформы с оборудованием Fplus

«БПС Инновационные программные решений», разработчик и вендор программных платформ для банков и государственных структур, и российский производитель электроники Fplus провели нагрузочные тестирования авторизационной платформы «СмартВиста Фронт-Энд» на серверах серии «Буран» (реестровая запись №10554074 от 2 августа 2024 г.). Тестирования проходили на базе одного из крупнейших банков России.

Авторизационная платформа от БПС – высокопроизводительная система онлайн обработки банковских транзакций, отвечающая за авторизацию и взаимодействие с платежными сетями, конечными устройствами и внешними системами (ДБО, электронная коммерция и т.д.). Позволяет обрабатывать свыше 5 тыс. операций в секунду.

«Буран» – это линейка первых российских четырехсокетных серверов компании Fplus, предназначенных для работы с большими данными, хостинга, создания цифровых двойников, высокопроизводительных вычислений, обучения искусственного интеллекта и нейросетей. На сегодняшний день это единственное решение такого уровня, доступное для корпоративного и госсектора.

«Партнерство и сотрудничество в области совместимости российского программного обеспечения способствуют уверенному использованию отечественных технологий, отвечающих потребностям заказчиков. Тестирование показало совместимость оборудования Fplus с нашей платформой, что позволит предлагать банкам и государственному сектору комплексные и высокопроизводительные российские решения», – отметили в «БПС Инновационные программные решения».

«Заказчики из финансового сектора особенно нуждаются в готовых решениях, сопоставимых по функциональности с иностранными. Мы видим эту потребность и готовы развивать взаимодействие с ведущими разработчиками программных решений для банковских организаций и госсектора, чтобы создавать комплексный продукт, который можно внедрить быстро и с минимальными издержками. В свою очередь клиенты смогут отказаться от параллельного импорта и тем самым минимизировать риски для своей ИТ-инфраструктуры», – отметили в компании Fplus.

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