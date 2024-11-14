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«Яндекс» и Третьяковская галерея запускают художественную лабораторию, посвященную искусственному интеллекту

«Яндекс» и Государственная Третьяковская галерея запускают художественную лабораторию «Человек и нейросети: кто кого создает?». Цель проекта — помочь людям найти ответ на вопрос, где проходит граница между алгоритмами и человеческим сознанием, и разобраться, как искусственный интеллект влияет на жизнь людей и искусство. Организаторы объявили опен-колл для художников, желающих поразмышлять о влиянии генеративных нейросетей и ИИ на человеческое мышление и творчество. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По итогам опен-колла экспертный совет выберет 10 художников, которые пройдут стажировки-погружения в офисе Яндекса и в Третьяковской Галерее. Участники лаборатории познакомятся с передовыми технологиями и нейросетевыми моделями «Яндекса», а сотрудники галереи расскажут про подход музея к изучению искусства.

Затем художники вместе с кураторами лаборатории будут работать над арт-проектами, которые станут результатом осмысления полученного опыта. Завершится программа выставкой работ в Новой Третьяковке на Крымском валу.

Подать заявку на участие в лаборатории могут авторы старше 18 лет с готовым портфолио. При этом художники могут работать в любой технике — от живописи, инсталляции и цифровой графики до текстового искусства, перформанса и видео-арта. Также кандидаты должны быть готовы к двухнедельной стажировке в Яндексе и Третьяковской галерее в Москве в конце января — феврале 2025 г.

Кураторами художественной лаборатории стали Дарья Эпин, креативный продюсер культурных проектов и коллабораций «Яндекса», и Игорь Волков, искусствовед, хранитель в секторе новейших течений Государственной Третьяковской галереи.

В экспертный совет вошли известные искусствоведы и кураторы: Алексей Масляев, Алексей Шульгин, Дмитрий Булатов, Христина Отс, Алина Стуликова и Наталья Сидорова. А также эксперт по нейросетевым технологиям, директор бизнес-группы поиска «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Подать заявку на участие в лаборатории можно на сайте проекта до 11 декабря 2024 г.

Дмитрий Масюк, директор бизнес-группы поиска «Яндекса»: «В «Яндексе» мы интегрируем искусственный интеллект в наши сервисы, чтобы сделать их еще полезнее и удобнее. При этом нейросети развиваются настолько быстро, что сложно осмыслить, как они влияют на все вокруг и какие этические вопросы порождают. Мы решили порассуждать об этом на уровне символов и образов и обратились к языку искусства. И приглашаем художников, работающих в разных техниках, погрузиться в мир технологий, поразмышлять об их влиянии на людей, креативность и мышление, а затем выразить свои впечатления в формате арт-проектов на выставке в Новой Третьяковке».

Дарья Парфененко, заместитель генерального директора по выставочной деятельности Государственной Третьяковской галереи: «Павел Третьяков коллекционировал работы своих современников. Мы стараемся продолжать эту традицию и изучать актуальный художественный процесс. Ведь искусство — это барометр современной жизни, и оно очень чутко, стремительно реагирует на окружающие события, инновации. Технологии на основе искусственного интеллекта уже стали частью повседневной жизни и влияют на наше мышление и на то, как мы видим мир. Нам кажется очень важным и интересным исследовать эту тему вместе со специалистами Яндекса, художниками и экспертами по технологическому искусству. В рамках лаборатории мы будем вместе задавать важные вопросы о взаимодействии творчества и технологий и искать на них ответы».

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