Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code

5 ноября в Москве прошла ежегодная конференция ELMA DAY’24.

Мероприятие было масштабным и насыщенным по контенту: 1000 участников, 6 тематических треков, 12 стендов с решениями партнеров. А еще 39 спикеров от таких компаний как экосистема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других.

Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко подходить к изменениям.

«Чем больше создается жестких связей на уровне логики и данных между продуктами, тем более хрупкой становится система. Поэтому бизнес выбирает микросервисы, ведь с ними “падает все по-отдельности”. Когда в доме отключают свет, нам остается только зажечь свечи, если мы не позаботились о запасном генераторе. Вот и с ИТ-ландшафтом также — все должно работать как часы, но если произошла нештатная ситуация на внутреннем контуре, то здорово иметь запасной генератор, который обеспечит непрерывность процессов», — подчеркнула Наталия.

Полина Кузьмина, директор центра клиентского сервиса бизнес-рынка в МТС, и Сергей Кулагин, технический директор в МТС Digital, поделились результатами построения «единого контекста работы с клиентом» для 6 подразделений продаж с различной методологией и 1600 сотрудников продаж. First touch телемаркетинга сократился с 30 минут до 5 минут, рост конверсии лидов составил 36%, по сравнению с 27% ранее, а время на работу с продажей в ИТ-системе уменьшилось с 34 до 26 минут.

Далее говорили про клиентский сервис. Валерий Вахмистров и Константин Голубков рассказали о том, как промышленная компания «Свеза» отказалась от зоопарка систем и встала на путь закрытия потребностей единой платформой.

«Мы смогли сократить срок обработки обращений на 1 рабочую неделю, уменьшить срок оформления обращения специалистом с 15 до 10 минут и улучшить пользовательский опыт. Базовый интерфейс платформы ELMA365 гиперинтуитивный, и если в процессе разработки не косячить с UI, то никаких пользовательских инструкций и не понадобится», — поделился Валерий Вахмистров, Product Owner CRM в «Свеза».

На тематических секциях выступали не только заказчики, но и партнеры вендора. Эксперты продуктово-сервисной компании ICL Services провели круглый стол, где поделились опытом внедрения ITSM-процессов в западных Enterprise-заказчиках.

«Наше партнерство признано стратегическим, поскольку мы обладаем уникальными компетенциями на рынке внедрения ITSM-процессов в мировых заказчиках. Сейчас мы проводим аудит продукта и будем помогать вендору формировать дорожную карту развития ITSM-решений», — прокомментировала важность партнерства компаний Светлана Песошина, руководитель ProVend Solutions в компании ICL Services.

Параллельно на стендах были представлены решения на базе ELMA365. Одно из самых масштабных партнерств вендора — с Холдингом T1, в рамках которого реализуются проекты в направлениях ЭДО и КЭДО, внедряются BPM-системы и сервисы в портальной части.

«Крупный бизнес очень тщательно выбирает ИТ-системы и подрядчиков, ориентируясь на надежность инструментов и команд, а также производительность и безопасность решений. Одним из аргументов для заказчика становится опыт компаний, уже внедривших систему или решивших похожий проект. Такие встречи позволяют детально разобрать кейсы и узнать, подходит ли система для решения конкретных задач», — поделился мнением о конференции ELMA DAY для крупного бизнеса Павел Иванов, руководитель отдела разработки и внедрения BPM-решений Холдинга Т1.

Все записи выступлений спикеров доступны на лендинге ELMA DAY.