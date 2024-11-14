Лесная техника с «ЭРА-ГЛОНАСС»: первые 600 транспортных средств в госинформсистеме

К госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса, подключили первые 600 транспортных средств. До этого АО «ГЛОНАСС» совместно с Рослесхозом в тестовом режиме успешно отработали сценарии регистрации в системе лесопромышленных предприятий. Для массового подключения лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС» открыт специально созданный личный онлайн-кабинет. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

За минувший год Рослесхоз, Минпромторг России совместно АО «ГЛОНАСС» провели эксперимент по интеграции ФГИС Лесного комплекса с «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект подтвердил эффективность, готовность и простоту использования действующей госинформсистемы для выполнения требований законодательства, которые вступают в силу с 1 января 2025 г. Помимо мониторинга лесовозной, лесозаготовительной техники для контроля оборота древесины к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключена и лесопожарная. Это позволит в случае обнаружения возгораний в лесах оперативно направить технику, которая находится ближе всего к очагу пожара для его тушения.

По словам заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака, подготовка госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для приема данных с аппаратуры спутниковой навигации продолжается.

«Эксперимент охватил три региона – Архангельскую, Ульяновскую и Костромскую области. Успешный опыт, уверен, будет быстро масштабироваться на всю страну. Подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника наработала свыше 10 тыс. часов, за которые преодолела более 257 тыс. километров – это в четыре раза больше общей протяженности границ России. В рамках эксперимента для отработки механизмов оснащения аппаратурой спутниковой навигации было оборудовано 60 различных моделей лесной техники, владельцы которой являются десятки крупных, средних и малых предприятий. В пилотном проекте лесная техника оснащалась аппаратурой спутниковой навигации российского производства, которая соответствует национальным ГОСТам. Данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» в режиме реального времени обеспечивают мониторинг лесной техники, возможность координации лесопожарной техники для оперативного реагирования при лесных пожарах», – сказал Василий Шпак.

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков добавил, что цифровая трансформация повысит эффективность работы и прозрачность всей отрасли.

«Информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала источником юридически значимой информации о маршрутах движения лесной техники. Мы в режиме реального времени получаем эти данные во ФГИС Лесного комплекса, можем оперативно контролировать движение и легальность заготовки древесины на всей территории России», - сказал Вячеслав Спиренков.

Для регистрации и подключения лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС» достаточно пройти шесть шагов: купить и установить аппаратуру спутниковой навигации у российских производителей с учетом рекомендации выбирать оборудование с предустановленной сим-картой сети связи «ЭРА-ГЛОНАСС»; заключить с использованием электронного документооборота договор с АО «ГЛОНАСС» о передаче навигационных данных во ФГИС Лесного комплекса, идентификации аппаратуры и на услуги связи; в партнерской сети АО «ГЛОНАСС», представленной во всех регионах России, получить сим-карту, установить в аппаратуру и зарегистрировать на портале «Госуслуг»; оплатить услуги по договору, при этом пользователи сразу могут выбрать дополнительные сервисы – бесплатную ретрансляцию данных в региональную, муниципальную или любую информационную систему, а также мониторинг транспорта; идентифицировать установленную аппаратуру самостоятельно по инструкции на сайте АО «ГЛОНАСС» или также обратиться к партнерам компании-оператора «ЭРА-ГЛОНАСС»; идентифицировать лесную технику на портале ФГИС ЛК.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич напомнил, что к платформе мониторинга транспорта на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» во всех регионах России уже подключено более 300 тыс. транспортных средств – общественный транспорт и перевозчики опасных грузов.

«Мы обеспечиваем ретрансляцию данных в Ространснадзор и тысячу региональных, муниципальных информационных систем и баз данных самих предпринимателей. Мы запустили портал и личный кабинет для работы с «ЭРА-ГЛОНАСС» новой категории – лесной техники. Мы отработали процедуру подключения уже на шестистах транспортных средствах и готовы стать помощниками всем предприятиям лесного комплекса по подключению техники», – сказал Алексей Райкевич.