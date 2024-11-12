Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8»

IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «Ред Софт», разработчик российской операционной системы «Ред ОС», объявили о совместимости своих продуктов.

Тестирование было произведено в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в июне 2024 г. между двумя компаниями. Сертификат, выданный «Ред Софт», подтверждает корректную работу ВКС-платформы IVA MCU на «Ред ОС 8».

Платформа IVA MCU — это полностью отечественное решение для корпоративной видеоконференцсвязи в формате on-premise. Оно обеспечивает безопасное взаимодействие, поддерживает функции видеозвонков, обмена сообщениями через мессенджер IVA Connect, совместное использование файлов и другие современные возможности для удобной работы в команде. IVA MCU позволяет выводить на экран до 100 видеоизображений участников одновременно, предоставляет автоматический стенограф, функции ИИ для шумоподавления, а также предлагает аудио- и видеозапись мероприятий и более тысячи опций для защиты данных и комфортной совместной работы. Продукт внесен в Единый реестр российского ПО Минцифры (№5563 от 24 июня 2019 г.).

«Ред ОС» — это российская операционная система на базе Linux, предназначенная для серверов и рабочих станций. Она включена в реестр отечественного программного обеспечения и имеет сертификат ФСТЭК России, что делает её подходящей для использования в организациях с высокими требованиями к безопасности данных. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты хранятся в собственном репозитории на территории РФ.

Сотрудничество IVA Technologies и «Ред Софт» предоставляет клиентам возможность использовать полностью отечественные решения для корпоративных коммуникаций, что особенно важно в условиях роста требований к безопасности и импортозамещению. Комплексная интеграция ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8» позволяет организациям развертывать защищенные видеоконференции и мессенджеры на собственной инфраструктуре, обеспечивая контроль над данными и соответствие российским стандартам. Пользователи получают надёжные и функциональные инструменты для совместной работы — от видеозвонков и автоматического стенографа до аудио- и видеозаписи — с гарантией безопасности и технологической независимости.

Директор по развитию продуктов IVA Technologies Евгений Алексеенко сказал: «Подтвержденная совместимость IVA MCU с «Ред ОС 8» усиливает наши позиции в области импортозамещения и позволяет предлагать заказчикам еще более надежные решения для организации защищенных видеоконференций и корпоративных коммуникаций».

Заместитель генерального директора компании «Ред Софт» Рустам Рустамов отметил: «Мы благодарны одному из ведущих отечественных разработчиков на рынке ВКС за активное сотрудничество. Наше взаимодействие создаёт надежные решения, способствующие технологической независимости России. Совместимость IVA MCU с «Ред ОС 8» — это очередной шаг в этом направлении, который позволяет организациям использовать интегрированные отечественные решения для безопасной и эффективной работы».