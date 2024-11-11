Сервис простой интеграции голосового ИИ для малого и среднего бизнеса появился в России
Группа компаний Fromtech (в состав которой входят ООО «Фромтек» и ООО «Смартдиалогс») объявляет о запуске платформы для быстрой интеграции голосовых ассистентов, разработанной специально для малого и среднего бизнеса. Платформа SmartDialogs была создана на основе технологий и экспертизы Fromtech и упрощает автоматизацию взаимодействия с клиентами, что помогает сократить издержки и повысить качество обслуживания. Оператором платформы выступает дочерняя компания SmartDialogs.
SmartDialogs позволяет быстро интегрировать голосового ассистента в бизнес любой отрасли и масштаба — от индивидуальных предпринимателей до микропредприятий. Платформа предлагает готовые шаблоны голосовых роботов, уже проверенные крупнейшими компаниями России в различных отраслях (телеком, банки, ритейл, медицина) — действующими клиентами Fromtech.
«Основная миссия SmartDialogs — это быстрая и качественная доставка высоких технологий для небольших и средних предприятий. За более чем 5 лет во Fromtech мы накопили значительную экспертизу в интеграции ИИ в различные сферы отечественного Enterprise. Однако мы видим колоссальную потребность в этих технологиях и у представителей сегмента МСП и просто не можем не поделиться нашим опытом, предлагая доступные и эффективные решения для оптимизации клиентского сервиса и снижения операционных затрат. Именно поэтому мы создали SmartDialogs — платформу, ориентированную на конечных пользователей, которым нужно быстрое и удобное решение для интеграции голосового ИИ без дополнительных затрат на разработчиков. Интерфейс платформы понятен и не перегружен лишними деталями, что позволяет даже неподготовленным пользователям легко настроить бота и разобраться в структуре ценообразования», — рассказал технический директор Fromtech Александр Цепелев.
SmartDialogs предлагает максимально упрощённый процесс создания робота – несколько понятных шагов.
- Выбор шаблона. Пользователь выбирает подходящий шаблон для своего сценария взаимодействия.
- Настройка переменных. Вводится информация, которая индивидуализирует выбранного бота под конкретного пользователя и его потребности.
- Выбор голоса. Пользователь может выбрать синтезированный голос или заказать озвучку диктором.
- Проведение тестового звонка. Пользователь может протестировать робота, совершив тестовый звонок на свой номер.
- Запуск бота. После всех настроек робот готов к приему или совершению звонков.
Платформа предлагает несколько тарифных планов, включая базовую минимальную подписку, которая позволяет одновременно запускать одного робота. Расширенные тарифные планы включают приоритетную техническую поддержку и неограниченное количество создаваемых роботов. Также доступна возможность озвучки робота голосом диктора.
«В ближайших планах — адаптировать больше проектов для использования на платформе и добавить новые сценарии. Этим займутся проектные команды компании, а пользователи смогут оставлять запросы на разработку новых шаблонов, которые будут добавляться в маркетплейс решений. В ближайших релизах также планируется внедрение ассистентов на базе технологий генеративного искусственного интеллекта, позволяющих создавать голосовых роботов без использования шаблонов. Достаточно будет описать задачу, и большие языковые модели (LLM) вместе с другими модулями самостоятельно создадут нужного бота. Этот функционал уже готов на 80% и скоро станет доступен первым пользователям», — поделился технический директор Fromtech Александр Цепелев.
Fromtech — российский разработчик в сфере речевых технологий, основанный в 2019 году. Компания предоставляет решения для автоматизации контакт-центров, успешно внедряя голосовых роботов для лидеров российского рынка, включая крупных сотовых операторов, банки, микрофинансовые организации, ритейл, медицину и государственные структуры.
SmartDialogs — дочерняя компания Fromtech, ориентированная на разработку и поддержку платформы для интеграции голосовых ассистентов в малый и средний бизнес.■ erid:LjN8K2LyqРекламодатель: ООО «Фромтек»ИНН/ОГРН: 5024198630/1195081060723Сайт: https://www.fromtech.ru/