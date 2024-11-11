CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС Exolve признана коммуникационной платформой года по версии CNews

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, признан победителем в номинации «Коммуникационная платформа года» на CNews Awards 2024.

7 ноября 2024 г. в Москве состоялась церемония награждения премии CNews Awards 2024, на которой собрались ведущие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики.

CNews Awards - ежегодная премия, созданная для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики и выявления лучших проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для создания цифровых сервисов. Платформа позволяет бизнесу разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает бесшовную интеграцию в любые существующие ИТ-системы и управление омниканальными коммуникациями.

Директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас: «Номинация «Коммуникационная платформа года» подчеркивает значимость эффективной и надежной коммуникационной инфраструктуры для бизнеса в современном мире. Запустив платформу МТС Exolve в 2023 г., мы предложили бизнесу новый подход в построении и масштабировании коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать именно тот сценарий, который нужен их бизнесу. Мы будем и далее развивать наш продукт, чтобы сделать взаимодействие бизнеса с клиентами максимально эффективным и удобным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: