Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО

Холдинг Setl Group полностью спроектировал многоквартирный жилой дом, используя на всех этапах отечественное программное обеспечение Rengа. Речь идет о доме в ЖК «Город звезд» в Новосаратовке Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Пилотный проект внедрения отечественного ПО предполагал работу на стадиях проектной и рабочей документации, а также включал формирование BIM-каталогов. Так, в рамках этапа подготовки проектной документации «Архитектурным бюро «Сэтл Сити» были разработаны основные библиотеки элементов, сборки и шаблоны листов, определена структура проекта и хранения моделей. Также специалисты провели автоматическую выгрузку планов по форме Регистрационной Федеральной службы (планы ФРС).

«Мы успешно прошли стадию проектной и рабочей документации на отечественном ПО, уложились в запланированные сроки, выгрузили из модели ЦИМ объемы и сформировали бюджет проекта. Важным этапом стала также стадия формирования BIM-каталога, который создается с учетом информационных требований холдинга, решает задачи проектировщиков и содержит коды классификатора Setl Group», — отметил руководитель творческой мастерской «Архитектурное бюро «Сэтл Сити» (входит в холдинг Setl Group) Павел Сугак.

Учитывая положительный опыт использования системы автоматизированного проектирования зданий Rengа, холдинг Setl Group заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией «Аскон», российским разработчиком программного обеспечения для промышленности и строительства (включая Renga) и ИТ-интегратором. Партнерство подразумевает дальнейшее укрепление сотрудничества и расширение использования функциональности ПО. Со стороны Setl Group документ подписал генеральный директор Setl Tech (входит в холдинг Setl Group) Сергей Староверов, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов.