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«Рег.ру» помог изучить за сутки 350 млн товаров на маркетплейсах

Российская технологическая компания «Рег.ру» предоставила масштабируемую облачную инфраструктуру для ведущего e-сommerce сервиса Sellematics. Компания занимается мониторингом и аналитикой данных на крупнейших маркетплейсах России. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

В рамках сотрудничества «Рег.ру» и Sellematics реализовали совместный проект в области Big Data и e-commerce. На базе облачной платформы «Рег.ру» была развернута DevOps-инфраструктура для обработки и защиты объема данных в несколько десятков терабайт. В эксплуатации находится более 20 серверов и скоростных NVMe накопителей enterprise-класса, обеспечивающих высокую производительность и стабильность соединения для обработки больших массивов информации.

Sellematics использует API маркетплейсов и веб-скрейпинг для сбора актуальных данных. На их основе компания ежедневно анализирует тренды, выявляет сезонность, строит прогнозы будущих продаж, спроса и поведения рынка онлайн-торговли. Благодаря этому можно получить персонализированные рекомендации по управлению ассортиментом, ценообразованию и маркетинговым стратегиям.

«Отказоустойчивая ИТ-инфраструктура позволяет нам оперативно собирать и обрабатывать данные без задержек, а также рассчитывать и агрегировать большие объемы метрик и показателей. Уже сегодня мы ежедневно обрабатываем более 350 млн товаров с российских площадок, а в ближайшее время планируем масштабировать ресурсы, чтобы увеличить количество до 500 млн в сутки», — сказал Антон Злотников, технический директор Sellematics.

«Наличие надежной сетевой инфраструктуры и широкополосных каналов связи между компонентами позволяют быстро и без перебоев получать и обрабатывать информацию. Это критически важно при работе с большими данными и выполнении аналитических расчетов», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» применяется для запуска, разработки и тестирования проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры бизнеса любого масштаба. Первый проект «Рег.ру» в области Big Data был реализован совместно с российским разработчиком решений для анализа данных Ctrl2GO.

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