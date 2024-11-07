Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура»

Разработчики программы ID20 и «Контур» завершили интеграцию своих систем. Теперь пользователи решения для управления автопарками ID20 могут работать с электронными путевыми листами (ЭПЛ) в привычном интерфейсе.

В октябре 2024 г. пользователи ID20 протестировали работу с ЭПЛ с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Среди первых, кто опробовал новую возможность, была компания «Морвис Групп». Электронные документы внедрили для решения корпоративных задач: перевозки пассажиров и грузов. В результате время оформления путевых листов удалось сократить более чем на 30%.

Александр Вострокнутов, операционный директор «Морвис Групп», сказал: «Время оформления путевых листов в нашей компании сократилось почти на треть, контролировать документооборот стало проще. После успешного эксперимента мы приняли решение расширить географию использования электронных путевых листов на всю филиальную сеть. Система ID20 изначально создана для автоматизации процессов управления автопарками: контроля маршрутов и расхода топлива, взаимодействия с другими отделами компании. Возможность работать в ней с ЭПЛ — следующий логичный шаг для развития продукта».

Ключевое требование, которое выдвигала программа ID20 при интеграции с «Логистикой» — сохранить удобство работы в системе для представителей автопарков. Перед разработчиками стояла задача встроить сервис «Контура» таким образом, чтобы пользователи не переключались между вкладками и не использовали сторонние инструменты.

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика», сказал: «Сервис «Логистика» интегрировали в ID20 через API, потому что это самый гибкий и эффективный способ бесшовно встроить одну программу в другую. С октября пользователи ID20 могут создавать, подписывать и отправлять ЭПЛ в ГИС ЭПД прямо из личного кабинета системы ID20. Информацию о рейсе, водителе и транспортном средстве при этом оформляют в цифровом виде, что снижает вероятность ошибок благодаря встроенной проверке документов».