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Подтверждена совместимость ноутбуков OSiO и Uncom OS

Ноутбуки OSiO российского производителя компьютерной техники для розничных потребителей и корпоративных структур компании «ICL Техно» успешно прошли тестирование и подтвердили совместимость с отечественной операционной системой Uncom OS, разработкой которой занимается компания «Адвилабс – Рус».

Специалисты компаний протестировали работу российской операционной системы Uncom OS, внесенной в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры, с ноутбуками OSiO, в различных сценариях использования. Теперь программное обеспечение Uncom OS доступно для установки на ноутбуки серии OSiO FocusLine: F140i, F150i, F160i, F140a, F150a, F160a, а также ноутбуки серии OSiO BaseLine: B150i. Приобрести эти модели можно в популярных розничных сетях и в онлайн-магазинах.

Кроме этого, для покупателей любых моделей ноутбуков OSiO действует скидка на операционную систему Uncom OS Home: 499 руб. вместо 3999 руб. Акция продлится до конца 2024 г.

«Мы расширяем сотрудничество «ICL Техно» и ООО «Адвилабс – Рус»: ранее установка Uncom OS была доступна для компаний – теперь и для обычных пользователей. Наше партнерство продолжит укреплять позиции России в части импортозамещения, а значит технологического суверенитета. Совместно мы создали независимый от санкций продукт международного уровня, объединяющий качественное сочетание программных и аппаратных возможностей. А это событие. Мы рады, что в нашей стране появляется все больше достойных, отличных образцов, которые способны учесть пожелания пользователя, начиная от скорости работы и функционала и заканчивая эстетическим содержанием и удовольствием от использования», — сказал Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор «Адвилабс – Рус», компании-разработчика Uncom OS.

«Мы рады укреплять наше сотрудничество, расширяя доступность операционной системы Uncom OS для пользователей ноутбуков OSiO. Наше партнерство не только способствует импортозамещению, но и поддерживает технологический суверенитет России. Совместно мы создали продукт международного уровня, сочетающий высокие программные и аппаратные возможности. Это важный шаг в развитии отечественной промышленности и экономики, который открывает новые возможности для пользователей, ценящих качество и надежность», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Tехно».

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