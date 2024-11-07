АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

АНО «Центр технологий и инноваций в области искусственного интеллекта Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Это стратегическое партнерство направлено на объединение ресурсов и усилий для решения значимых социальных и научных задач, используя передовые технологии анализа и обработки больших данных. Об этом CNews сообщили представители «ЦТИИ Нейролаб».

В рамках соглашения стороны будут совместно проводить научные исследования и реализовывать проекты в области анализа больших данных и искусственного интеллекта, обмениваться научной информацией, образовательными материалами и накопленным опытом, а также оказывать друг другу методологическую поддержку. Партнеры планируют организовывать совместные конференции, семинары и другие мероприятия, которые будут способствовать развитию научного обмена и укреплению отраслевого сообщества. Результаты исследований будут публиковаться в международных научных журналах, что позволит поддерживать междисциплинарные проекты и расширять границы научного знания.

Вячеслав Береснев, генеральный директор «ЦТИИ Нейролаб»: «Совместные усилия с ведущими исследователями открывают широкие возможности для развития инновационных решений в сфере больших данных и искусственного интеллекта, что в свою очередь будет способствовать созданию новых технологий и решений для социальных нужд».

Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных»: «Наше партнерство с «ЦТИИ Нейролаб» позволит значительно расширить научный потенциал и укрепить связи между образовательной и научной средой. Мы уверены, что данное сотрудничество станет важным шагом на пути к вовлечению студентов и молодых ученых вузов консорциума в перспективные проекты и исследования на основе ИИ».

Соглашение предусматривает также совместные усилия по продвижению результатов исследований в медиа и социальных сетях для более широкого освещения достижений и привлечения внимания к важности научных открытий и технологий.