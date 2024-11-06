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Международный концерн Zeppelin перешел на российскую ECM-платформу «Элар Контекст»

Интегрированная с SAP мультиязычная система на базе российской ECM-платформы «Элар Контекст» со всторенной технологией роботизации бизнес-процессов (RPA) обслуживает ведение коммерческой деятельности группы Zeppelin и автоматизирует обработку заказов с минимальным человеческим участием.

Промышленная группа Zeppelin – глобальный поставщик решений и оборудования для строительства и других отраслей промышленности, имеющая 30 филиалов в России, а также подразделения, осуществляющие деятельность по всему миру, выбрала российский продукт для автоматизации процессов Европейского офиса.

Внедрение комплексного масштабируемого решения на базе российской платформы «Элар Контекст» решило целый ряд задач по сокращению издержек и повышению эффективности работы международного бизнеса за счет автоматизации обработки финансовых транзакций, проводимых при взаимодействии покупателей и поставщиков в российских и зарубежных филиалах. Мультиязычная система обеспечила быстрый поиск нужной информации для сотрудников из разных представительств – в электронном архиве созданы разделы для хранения документов различного назначения. Интеграция платформы с SAP ERP сделала систему единым удобным пространством для хранения документов SAP, что повысило скорость обработки и сопровождения заказов в несколько раз независимо от того, в каком регионе находится поставщик и его заказчик. При этом обработка всего объема заказов происходит автоматически и с минимальным человеческим участием – за это отвечают внедренные в систему программные роботы (RPA).

Таким образом, созданная на базе ECM-платформы «Элар Контекст» система обслуживает ведение всей основной коммерческой деятельности группы Zeppelin, автоматизируя рутинные операции с человеческим участием, снижая загрузку сотрудников на местах, оптимизируя рабочие процессы в представительствах и повышая эффективность международного бизнеса в целом.

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