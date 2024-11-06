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Isource запускает новое решение для управления транспортом и спецтехникой Vector

Vector пополнил экосистему цифровых логистических решений Logotech Isource. Продукт повысит эффективность использования собственного и наемного транспорта и спецтехники– решение позволяет осуществлять планирование перевозок, мониторинг местоположения, диспетчеризацию, а также контролировать скоростной режим и стиль вождения водителя.

Vector объединяет в едином цифровом контуре всех участников процесса – клиентов, поставщиков услуг, диспетчеров, водителей и собственников транспортных средств. В системе происходит формирование и согласование заявок, мониторинг местоположения транспорта и формирование отчетности.

Возможности Vector Isource

Планирование услуг на долгосрочные и краткосрочные периоды: подтверждение потребности выхода транспорта от клиентов и возможность выполнения от исполнителей.

Управление: заказ услуг, пересмотр и утверждение заявок, раздача готовых планов подрядчикам, онлайн контроль статуса оказания услуг.

Мониторинг: считывание географических координат, скорости, направления движения транспорта, фактического пробега, удаленный контроль зажигания и работы навесного и дополнительного оборудования.

Диспетчеризация: работа с маршрутными задачами, создание и контроль геозон, оперативное оповещение в случае выхода автомобиля из заданной зоны, нарушения маршрутного задания.

Безопасность: контроль скорости и стиля вождения, автоматическая фиксация и классификация нарушений и отклонений, привязка нарушений к водителям. Вся информация хранится пять лет и в любой момент доступна для пользователя.

Тиражируемость: система легко интегрируется в подразделения и производственные системы.

«Один из трендов в промышленной логистике – это развитие платформенных решений, также наблюдается рост интереса к сервисам по отслеживанию и диспетчеризации транспорта для компаний, в том числе, с собственным парком. Система мониторинга автопарка Vector позволяет снизить на 25% расходы на ГСМ и сервисное обслуживание, сократить до 40% время простоя и нецелевого использования транспорта, что, в конечном счете, позволяет более эффективно управлять автопарком, снизить издержки производства и повысить безопасность работ за счет онлайн координации всех участников процесса», - сказал Алексей Маньковский, директор по развитию цифровых логистических продуктов Logotech Isource.

Vector совместим практически с любым оборудованием - спутниковым, работающим по GPS, протоколам USIP и EGTS, с персональными трекерами, электронными пломбами.

Цифровое решение подходит для использования в разных отраслях промышленности – сельском хозяйстве, логистике строительстве, ТЭК, ЖКХ, а также почтовым и курьерским службам, сервисам каршеринга, логистическим центрам маркетплейсов.

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