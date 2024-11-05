В Directum Projects появились автоматическая отправка задач и накопительная диаграмма потока

В Directum Projects появились автоматическая отправка задач и накопительная диаграмма потока. Об этом CNews сообщили представители Directum.

На Agile-досках работы по проекту теперь можно отобразить в виде диаграммы потока. Серая область показывает, сколько тикетов поступило в работу, оранжевая — сколько выполнено и перемещено в завершающие колонки. Между ними отображено состояние «В работе».

График дает возможность визуализировать и оценить: объем нагрузки: как растет бэклог проекта; скорость выполнения: насколько быстро задачи проходят через систему; узкие места (где тикеты застревают чаще всего); предсказуемость процесса: стабилен ли рабочий поток.

Чтобы увидеть срез по конкретному специалисту, определенной метке или приоритету, руководителю необходимо выставить соответствующие фильтры.

Благодаря диаграмме также можно оперативно среагировать на ошибки в планировании. Например, менеджер проекта заметил, что количество тикетов в одной из колонок резко возросло. Не дожидаясь срыва сроков, координатор исправляет нештатную ситуацию — перераспределяет задачи, сдвигает контрольные точки или привлекает в команду дополнительных специалистов.

Изменилась логика рассылки уведомлений о событиях плана проекта и Agile-досок. Вместо отдельных сообщений во «Входящие» приходит единый сводный отчет по всем событиям, произошедшим за день. Это экономит время руководителя и участников команды на анализ ситуации.

Оперативные уведомления тоже остались, но теперь они отображаются только в выпадающем списке.

Новые возможности появились и в «Планировании проектов». Работать со структурой и табличной частью плана стало проще.

Добавилась панель фильтрации. Руководитель может отследить работу по заданным критериям. Например, по названию, ответственному специалисту или статусу задачи.

Улучшилась работа со списком этапов проекта. Так, иерархическая структура работ (ИСР) быстро сворачивается или разворачивается до определенного уровня.

Появились действия сразу с несколькими элементами плана. Например, можно массово изменить уровень вложенности этапа, создать и удалить связи или этапы.

Теперь можно включить или отключить автоматическую отправку задач по этапам прямо в окне плана проекта. Это поможет избежать нежелательной рассылки задач при корректировке структуры.

Гибко настраиваются условия запуска автоматической отправки. Так руководитель сможет лучше контролировать старт работ.

«Удобные инструменты и быстрый доступ к нужной информации — важнейшие факторы, которые влияют на то, насколько охотно пользователи будут работать с системой. Обновления Directum Projects помогут усовершенствовать и проанализировать процессы в команде: узнать, с какими трудностями сталкиваются исполнители, сэкономить время на контроль без потери эффективности, повысить продуктивность и снизить риски несвоевременного выполнения поручений. В конечном итоге из этого складывается успех проектов и бизнеса наших клиентов», — Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects.