CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

НЦК ИСУ и «ИТ-Экспертиза» проведут тестирование ERP-системы

Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом (АНО «НЦК ИСУ») и «ИТ-Экспертиза» подписали соглашение о сотрудничестве.

«ИТ-Экспертиза» – многогопрофильная ИТ-компания, одна из специализаций которой – проведение нагрузочных тестирований программного обеспечения в сложных гетерогенных ландшафтах.

Специалисты компании «ИТ-Экспертиза» примут участие в тестовых испытаниях отечественных систем управления ресурсами (СУР – ERP). Цель этого тестирования - проверка на соответствие СУР функциональным и техническим требованиям бизнеса.

Перечень таких требований АНО «НЦК ИСУ» сформировала совместно с крупнейшими российскими корпорациями, использующими СУР и реализующими проекты импортозамещения в области ИТ.

Кроме того, организации направят усилия на создание архитектурных стандартов отечественных СУР, их развитие, внедрение, методологическую поддержку, а также устранение дефицита специалистов в этой области.

Компания «ИТ-Экспертиза» будет содействовать созданию для сегмента enterprise отечественной системы управления ресурсами, не уступающей зарубежным аналогам по функциональности, надежности, безопасности и масштабируемости.

«Главная цель нашего сотрудничества с компанией «ИТ-Экспертиза» – обеспечение технологической независимости крупнейших отечественных предприятий. Мы будем тщательно тестировать решения ведущих производителей российских систем управления ресурсами. Это снизит риски для бизнеса при осуществлении проектов импортозамещения», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Наша команда готова со всей ответственностью принять участие в обеспечении высокого уровня надежности и качества отечественных систем управления ресурсами. Мы готовы сотрудничать с АНО «НЦК ИСУ» и в других направлениях профессиональной деятельности. Импортозамещение решений такого класса – одна из первоочередных задач российских компаний. От того, насколько стабильны и безопасны СУР, зависит непрерывность бизнес-процессов как отдельных компаний, так и российского бизнеса в целом», – отметил генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Уволенный сотрудник всемирно известной корпорации взломал сеть и едва не убил тысячи клиентов. Его профиль вовремя не заблокировали

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: