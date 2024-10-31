НЦК ИСУ и «ИТ-Экспертиза» проведут тестирование ERP-системы

Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом (АНО «НЦК ИСУ») и «ИТ-Экспертиза» подписали соглашение о сотрудничестве.

«ИТ-Экспертиза» – многогопрофильная ИТ-компания, одна из специализаций которой – проведение нагрузочных тестирований программного обеспечения в сложных гетерогенных ландшафтах.

Специалисты компании «ИТ-Экспертиза» примут участие в тестовых испытаниях отечественных систем управления ресурсами (СУР – ERP). Цель этого тестирования - проверка на соответствие СУР функциональным и техническим требованиям бизнеса.

Перечень таких требований АНО «НЦК ИСУ» сформировала совместно с крупнейшими российскими корпорациями, использующими СУР и реализующими проекты импортозамещения в области ИТ.

Кроме того, организации направят усилия на создание архитектурных стандартов отечественных СУР, их развитие, внедрение, методологическую поддержку, а также устранение дефицита специалистов в этой области.

Компания «ИТ-Экспертиза» будет содействовать созданию для сегмента enterprise отечественной системы управления ресурсами, не уступающей зарубежным аналогам по функциональности, надежности, безопасности и масштабируемости.

«Главная цель нашего сотрудничества с компанией «ИТ-Экспертиза» – обеспечение технологической независимости крупнейших отечественных предприятий. Мы будем тщательно тестировать решения ведущих производителей российских систем управления ресурсами. Это снизит риски для бизнеса при осуществлении проектов импортозамещения», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Наша команда готова со всей ответственностью принять участие в обеспечении высокого уровня надежности и качества отечественных систем управления ресурсами. Мы готовы сотрудничать с АНО «НЦК ИСУ» и в других направлениях профессиональной деятельности. Импортозамещение решений такого класса – одна из первоочередных задач российских компаний. От того, насколько стабильны и безопасны СУР, зависит непрерывность бизнес-процессов как отдельных компаний, так и российского бизнеса в целом», – отметил генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк.