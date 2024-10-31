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Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза

МТС сообщает о росте спроса в Нижегородской области на облачные сервисы в 2,7 раза по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисов, по данным специалистов MWS, стали предприятия из сферы ИТ и связи. Также используют облачные решения предприятия из сферы обрабатывающей промышленности, ритейла, финансов и недвижимости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос в 2,7 раза. Чаще всего облачными сервисами в Нижегородской области пользуются предприятия из сферы ИТ и связи. На них приходится более четверти клиентов MWS в регионе. В 25% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы обрабатывающей промышленности, в 20% — из ритейла. Также облачными сервисами пользуются предприятия из сферы финансов и страхования, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли у предприятий, занимающихся обрабатывающей промышленностью, — более чем в 10 раз, ритейлеров — почти в два раза и компаний, работающих с недвижимостью.

Более 70% клиентов MWS в Нижегородской области пользуются виртуальной инфраструктурой, почти 50% — делают резервное копирование данных в облаке, 7% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуются виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

Сильнее всего в Нижегородской области вырос спрос на офисное ПО в облаке, его закупки за год выросли в 3,8 раза. Также растет спрос на виртуальную инфраструктуру, прирост — в 3,2 раза, объектное хранилище — в два раза, резервное копирование — в полтора раза. Кроме того, в Нижегородской области растет спрос на виртуальные рабочие места и изолированные сетевые соединения.

«Российские облачные площадки успешно заменяют ушедших с рынка вендоров. CloudMTS предоставляет компаниям возможность быстро и безопасно переносить данные в отечественные центры обработки данных. Облако позволяет сократить инвестиции в инфраструктуру, а также ускорить запуск новых проектов. Мы также запустили импортозамещенное облако, чтобы больше российских предприятий могли пользоваться всеми преимуществами облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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