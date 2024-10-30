Решение «CTI Мониторинг» помогает своевременно найти проблемы в работе сервисов ВКС

Системный интегратор CTI представил комплексное решение «CTI Мониторинг», отслеживающее проблемы в работе сервисов видеоконференцсвязи (ВКС).

Ярослав Землянухин, ведущий инженер-разработчик CTI, сказал: «Во время проведения видеоконференций возможен ряд сложностей, самый наглядный пример которых – задержки голоса и видео. Причины могут быть самыми разными, от проблем на серверах, когда недостаточно мощности оборудования, до затруднений на стороне участника конференции, например, когда пользователь за рулем подключается к видеоконференции по мобильной сети. Решение «CTI Мониторинг» позволяет в реальном времени отслеживать состояние конференции и выявлять все возникающие проблемы».

«CTI Мониторинг» сокращает временные затраты на локализацию источников проблем и их решение, повышая качество промышленного использования сервисов ВКС. Платформа позволяет зафиксировать задержки аудио- и видеопотоков в корпоративной подсети, своевременно увидеть и проинформировать о проблеме с серверным «железом», посмотреть срез по любому из участников и состояние его оборудования, увидеть какой микрофон, наушники и камера у него подключены.

Мониторинг осуществляется на основе данных из различных источников: журналов, баз данных, API и функций операционной системы. Решение обрабатывает миллионы запросов в секунду (нагрузочное тестирование показало скорость 13 Мб/с). Модульная архитектура платформы позволяет использовать решение не только с ВКС-сервисами, но и масштабировать на любой программный продукт.

«CTI Мониторинг» поддерживает следующую функциональность: анализ, насыщение и структуризация журналов как из файловой системы, так и из других источников; анализ данных, используя внутренний язык программирования, что позволяет получать данные из журналов практически любой сложности; группировка подобных записей в журналах для более удобного анализа в UI; визуализация причин завершения работы компонентов, подсистем и процессов программных продуктов, ошибок и предупреждений компонентов и подсистем; получение метрик ОС, СУБД и компонентов программных продуктов, отправка их в специализированную БД для анализа по времени.

В «CTI Мониторинг» реализована возможность оповещения ответственных сотрудников по различным каналам (корпоративные мессенджеры, Telegram). По результатам пилотных внедрений время локализации проблем по анализу логов сократилось с 3 дней до нескольких минут, а благодаря настроенным правилам уведомления сократилось также и время на устранение неполадок.