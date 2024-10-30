ОКТРОН представляет отраслевые решения с использованием карт и RFID технологий

Российский дистрибутор оборудования автоматической идентификации и сбора данных ОКТРОН представил своим партнерам технологии и решения с использованием оборудования печати и кодирования пластиковых карт Dascom и стационарных, настольных и ручных считывателей. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН.

Степан Носиков, менеджер по продуктам Dascom: «В России сложилось стойкое убеждение, что карточные принтеры используются только для печати пропусков. 80% применений это подтверждают. ОКТРОН в сотрудничестве со своими партнерами старается расширить это представление, создавая и внедряя решения на основе радиочастотных технологий».

Среди пользователей технологиями Dascom сегодня такие известные отечественные компании, как ПАО «Сбербанк», «Курорты Кавказа», сеть магазинов «Дикси», ПАО «Аэрофлот», государственные организации.

Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса: «Портфель продуктов автоматической идентификации ОКТРОН позволяет предложить комплексные решения для различных задач, связанных с персональной идентификацией. Это и контроль доступа, отслеживание перемещения людей в рабочих зонах для оптимизации процессов и обеспечения эвакуации в чрезвычайных ситуациях, повышения уровня обслуживания в сфере гостеприимства и при проведении массовых мероприятий».

Широкий спектр карт, поддерживаемых принтерами Dascom, позволяет удовлетворить любые запросы клиентов по дизайну и функциональности – даже самые нестандартные. Мобильные терминалы сбора данных и защищенные планшетные компьютеры с поддержкой NFC, HF и UHF RFID, стационарные и настольные RFID считыватели обеспечивают идентификацию и интеграцию в любую ИT-инфраструктуру.