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ЦКР ERP/CRM примет участие в создании российских систем управления ресурсами

Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM (ЦКР ERP/CRM) и «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны будут совместно формировать условия для развития функционала российских систем управления ресурсами (СУР), сопоставимых с мировыми аналогами по функциональности, надежности, безопасности и масштабируемости. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

ЦКР ERP/CRM и АНО «НЦК ИСУ» объединят усилия для обеспечения технологической независимости государственных корпораций и крупных предприятий в области СУР, для преодоления дефицита кадров и развития у специалистов компетенций, необходимых для создания, улучшения и функционирования этих решений.

Среди других направлений сотрудничества компаний — разработка архитектурных стандартов и методологическая поддержка отечественных СУР.

«Российские системы управления предприятиями сегодня стремительно развиваются. При этом потребители стараются не просто заместить прежние иностранные ERP на похожие российские, а хотят большего – стремятся добавить в программные продукты новый функционал, современные подходы. Таким образом заказчики помогают вендорам развивать продукты и сами получают системы более высокого класса. Вместе с НЦК ИСУ мы сможем сделать больше для достижения технологического суверенитета», - отметил председатель ЦКР ERP/CRM Николай Комлев.

«У владельцев объектов критических информационной инфраструктуры остается совсем немного времени на импортозамещение ПО. Поэтому необходимо, чтобы уже в ближайшей перспективе в стране появились отечественные системы управления ресурсами, способные решить их задачи. Для этого мы активно привлекаем к их созданию российские ИТ-компании, а также корпорации и предприятия из различных отраслей», - сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

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