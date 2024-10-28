iSpring представила свежие обновления LMS-платформы iSpring Learn

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила LMS-платформу iSpring Learn. В новой версии улучшен модуль «Оценка персонала» и разделен доступ к оценочным сессиям, стала удобнее работа с каталогом, добавлены поля в разделе информации о курсе. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Модуль iSpring Learn «Оценка персонала» позволяет измерять компетенции сотрудников с помощью метода 360 градусов. Обновление дает возможность сравнивать результаты сотрудника по разным сессиям оценки 360. В отчете будет отражена динамика развития сотрудника, изменения в его компетенциях и ключевых навыках.

Результаты по оценочной сессии будут отображаться на одной странице. Доступ к ним можно ограничить и сделать видимыми только для руководителей. Это обеспечивает конфиденциальность информации о сотрудниках и обеспечивает безопасность данных. Владелец и администраторы аккаунта имеют доступ ко всем оценочным сессиям и могут управлять ими.

Улучшения в разделе «Каталог» позволят администраторам проще работать с категориями и перемещать курсы между папками. Больше не нужно делать копии или создавать общую категорию на всю компанию. Теперь один курс, материал или мероприятие для разных отделов можно добавить в несколько категорий каталога. Например, показать стратегию продаж и команде продаж, и команде маркетинга.

Состав категории можно посмотреть в настройках каталога. В разделе «Учебные материалы» появился фильтр для удобного поиска - администратор увидит, в каких категориях хранится курс и при необходимости сможет отредактировать категории и переместить курс между папками каталога.

Также в новой версии появились дополнительные поля в информации о курсе. Теперь при заполнении основной информации в карточке курса в iSpring Learn пользователь может настроить новые кастомные поля. Они появятся в карточках курсов, траекторий и отдельных материалов. Например, можно указать название программы обучения, поставщика обучения, а также любую другую информацию, которая появится в отчетах и сертификатах.

«В условиях стремительно меняющегося рынка и растущих ожиданий пользователей регулярные обновления продуктов становятся не просто желательными, а критически важными. Мы в iSpring понимаем, что качественное корпоративное онлайн-обучение должно эволюционировать, чтобы оставаться актуальным и эффективным. Мы задаем тренды в обучении и постоянно следим за изменениями в обучающих технологиях. Особое внимание уделяем обратной связи от наших клиентов и отрабатываем их запросы. Это помогает нам делать платформу максимально полезной для бизнеса, а клиенты получают возможность проводить обучение более эффективно и решать свою ключевые задачи», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.